Tak Ernest Muci strzelał dla Legii. Kto po sezonie sięgnie po największą perłę wicemistrza Polski?

Muci wypromował się w europejskich pucharach. To właśnie on strzelił decydującego gola w rewanżu z Austrią Wiedeń w eliminacjach Ligi Konferencji. Później błyszczał w fazie grupowej, dał się we znaki obrońcą Aston Villi. W starciu z angielskim klubem strzelił trzy gole. Tak wygląda dorobek Albańczyka w Legii:

* Ekstraklasa: 81 meczów, 13 goli

* Puchar Polski: 11 meczów, 2 gole

* Superpuchar Polski: 2 mecze

* Liga Mistrzów: 3 mecze, 1 gol

* Liga Europy: 5 meczów

* Liga Konferencji: 12 meczów, 5 goli

* Bilans: 114 meczów, 21 goli

Będzie rekordowy transfer?

Dzięki występom w europejskich pucharach jego wartość mocno poszła w górę. Czy po sezonie odejdzie z Legii i przy okazji pobije transferowy rekord? Na razie Albańczyk chce z warszawskim klubem po raz drugi wywalczyć mistrzostwo Polski. - Wciąż jesteśmy na dobrej drodze do mistrzostwa - powiedział Ernest Muci w rozmowie z naszym portalem podczas premiery "Legia. Do końca". - Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby go zdobyć. Jesteśmy optymistami i uważam, że jesteśmy w stanie wywalczyć tytuł. Myślę, że nie wszyscy w nas wierzą, ale najważniejsze, że my wierzymy w siebie. Mam nadzieję, że nam się to uda - zapowiedział Muci w rozmowie z naszym portalem.

