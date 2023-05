Tak wyglądało ciało lidera zespołu Ekstraklasy podczas choroby. Przeżył koszmarne chwile. Poważne zagrożenie zdrowia piłkarza

Co z nowym kontraktem Lukasa Podolskiego? Prezes Górnika wszystko wyjaśnił

Prezes Górnika potwierdza: to jest jedyny kandydat na trenera w kolejnym sezonie. „Nie mam planu B”

Wielka piłka staje otworem przed Polakiem? Chce go coraz więcej klubów, może trafić pod skrzydła legendy

to byłby hit!

Marc Gual rozkręcił się na dobre. As Jagiellonii Białystok będzie królem strzelców?

Śląsk Wrocław jest na krawędzi i najbliższe trzy kolejki PKO Ekstraklasy przesądzą o tym, czy podopieczni Jacka Magiery wciąż będą występować w najwyższej klasie rozgrywkowej, czy też w przyszłym sezonie będą musieli o nią walczyć. Tak naprawdę wszystko może wyjaśnić się już w sobotę. Wówczas dojdzie do rywalizacji Śląska z Wisłą Płock. Jeśli wrocławianie przegrają na własnym obiekcie z Nafciarzami, pożegnają się z nadziejami na utrzymanie.

Piłkarz Śląska Wrocław przeżywał trudne chwile. Zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości

Pewną nutą optymizmu może być to, że do składu Śląska Wrocław powinien wrócić Patrick Olsen. Duńczyk od października pełni rolę kapitana drużyny i tylko w jednym z meczów nie zagrał 90 minut. W trzech ostatnich spotkaniach Olsena jednak zabrakło. Jak się okazuje, miało to związek z poważnymi problemami zdrowotnymi środkowego pomocnika. 29-latek przechodził ospę wietrzną.

Tak wyglądało ciało Olsena podczas choroby. Zdjęcia działają na wyobraźnię

- Miej dzieci mówili, będzie fajnie mówili... Ospa wietrzna nie jest fajna, gdy jesteś dorosły. Jestem gotowy do powrotu - napisał Olsen na Twitterze, dołączając zdjęcia z charakterystycznymi "krostami" przy przechodzeniu tej choroby. Ospa wietrzna u dorosłych może mieć zdecydowanie poważniejsze powikłania niż u dzieci, dlatego w takim wypadku Olsen musiał się mieć na baczności. Wydaje się, że z Olsenem wszystko jest już w porządku.

Have kids they said, it’ll be fun they said 🤪Okay so chickenpox is not for fun as an adult😬 ready to get back🤝🏼 pic.twitter.com/Yi7k1GzMgF— Patrick Olsen (@PatrickOlsen94) May 8, 2023