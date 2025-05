Przed pierwszym gwizdkiem najlepiej by główne trofeum było...gdzieś w okolicy węzła Modła na autostradzie A2 koło Konina. Tak wyliczył i podzielił się wiedzą w mediach społecznościowych autor konta "AbsurDB". Stamtąd podróż z trofeum do Poznania trwałaby lekko ponad godzinę, a do Częstochowy ciut ponad dwie.

Logistycznie najlepiej i z pewnością łatwiej niż mają władze chorwackiej ligi, gdzie do ostatniego gwizdka w grze o tytuł są aż trzy zespoły: HNK Rijeka, Dinamo Zagrzeb i Hajduk Split. Pierwsze dwie ekipy grają u siebie, trzecia w Szybeniku. W każde miejsce przynajmniej godzina drogi, jeśli nagroda będzie czekać w pobliżu zjazdu z autostrady Bosiljevo...

– My jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz ostatniej kolejki – zarówno na wręczenie medali, jak i trofeum. Gdzie pojawi się to najważniejsze? To pozostaje naszą małą tajemnicą – uspokaja Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy. Zgodnie z przyjętą zasadą, że prezes zarządu uczestniczy w meczu lidera, w Poznaniu obecny będzie właśnie prezes Animucki. Wiceprezes Maciej Kolon uda się na spotkanie Rakowa Częstochowa z Widzewem Łódź.

Co z brązowymi medalami?

Dyrektor operacyjny Marcin Stefański będzie obecny na meczu Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin (wynik tego spotkania zdecyduje o najniższym stopniu podium). – Jeśli gospodarze sięgną po brązowy medal, dekoracja i wręczenie medali odbędą się na stadionie w Białymstoku. W przypadku zwycięstwa Pogoni, ceremonia zostanie zorganizowana dzień później w Szczecinie – dodał prezes Animucki.

