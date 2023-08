To dlatego Glik zdecydował o powrocie do Polski. Ujawnili prawdę, chodzi o Fernando Santosa

Kamil Glik coraz bliżej Ekstraklasy! Mimo że byłego obrońcę Torino i AS Monaco łączono z Legią Warszawa, Widzewem Łódź i Śląskiem Wrocław, to niemalże pewne jest to, że zostanie zawodnikiem Cracovii. Sebastian Staszewski dotarł do informacji, czemu Glik zdecydował się na powrót na Polski. W tle przewija się nazwisko Fernando Santosa.

Kamil Glik coraz bliżej Cracovii. To dlatego podjął decyzję o powrocie do kraju

Jak zaznacza Staszewski, Kamil Glik po skończeniu kontraktu z Benevento miał dość dużo ciekawych propozycji z klubów włoskiej Serie B, jednak za powrotem do Polski miały stać dwa czynniki. Jednym z nich jest kwestia rodzinna, a drugim chęć przypomnienia o sobie Fernando Santosowi. Były kapitan Torino ma mieć nadzieję, że dobre występy w Ekstraklasie sprawią, że znajdzie się w drużynie na EURO 2024.

- 35-letni stoper zaliczył dziś testy medyczne. Glik miał kilka ciekawych opcji z Serie B, ale zdecydował się na powrót do Polski ze względu na dzieci i EURO 2024, o które chciałby powalczyć - wyjawił Staszewski za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Glik umowę z Cracovią ma podpisać najprawdopodobniej dzisiaj, tj. w środę 30 sierpnia 2023 roku.

🆕W środę @kamilglik25 ma podpisać kontrakt z @MKSCracoviaSSA. 35-letni stoper zaliczył dziś testy medyczne. Glik miał kilka ciekawych opcji z Serie B, ale zdecydował się na powrót do Polski ze względu na dzieci i Euro 2024, o które chciałby powalczyć. @sport_tvppl— Sebastian Staszewski (@s_staszewski) August 29, 2023