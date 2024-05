Mamy potwierdzenie w sprawie Josue! Portugalczyk odchodzi z Legii Warszawa!

Nie do wiary: co za pudło Wisły Kraków w walce o ekstraklasę! Tak Szymon Sobczak zmarnował rzut karny [WIDEO]

Pogoń wstaje z kolan. Wygrana z Puszczą i powrót do gry o podium [WIDEO]

Co z przyszłością kapitana Josue? Tajemnicze wpisy portugalskiej gwiazdy wicemistrza Polski

Co się dzieje?

To już koniec kariery Josue w Legii Warszawa! Sprawa kontraktu portugalskiego pomocnika drużyny "Wojskowych" ważyła się przez ostatnie dni i wiemy już, co dalej z jego grą w stolicy. Jak donosi portal "Legioniści.com", kapitan klubu miał usłyszeć od włodarzy, że w kolejnym sezonie nie będzie już grał w Legii.

Josue odchodzi z Legii Warszawa. Umowa nie została przedłużona

Kontrakt Josue z Legią dobiegał do końca i jak przekazywały media, nic nie wskazywało na to, aby w gabinetach klubu z Warszawy dochodziło do rozmów w sprawie przedłużenia umowy. Jak donosi portal "Legioniści.com", decyzja została już podjęta, a sam Portugalczyk został z nią zaznajomiony. Oficjalnie, Josue ma w kolejnym sezonie nie grać w Warszawie!

- W poniedziałek Josue otrzymał informację z klubu, że nie zostaje w Legii na kolejny sezon. - twierdzą dziennikarze portalu.

Słowa dziennikarza zdają się potwierdzać publikacja partnerki piłkarza, która zamieściła wymowną publikację na swoim Instagramie.

- Gra skończona. Dzięki za grę. Zabawne słowa od tak "lojalnej" osoby - pisała partnerka Josue.

Wiele wskazuje na to, że możemy być świadkami wielkiego przetasowania w drużynie Legii. Jak donosi portal "Legioniści.com", z drużyny odejdą także Gil Dias i Qendrim Zyba. Kontrakty kończą się także Arturowi Jędrzejczykowi, Tomasowi Pekhartowi, Filipowi Rejczykowi i Yuriemu Ribeiro, jednak oni mieli dostać oferty przedłużenia umowy i to od nich zależeć będzie, czy w przyszłym sezonie zagrają w Legii.

Aktualizacja: Według informacji Super Expressu, Josue na pewno odejdzie z Legii Warszawa po zakończonym sezonie

i Autor: instagram.com