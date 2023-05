To kandydat na nową gwiazdę Legii. Igor Strzałek o celach i wyzwaniach

Pierwsze 90. minut w ekstraklasie

Trener Kosta Runjaić dopiero w tym roku zaczął stawiać na obiecującego pomocnika. W lidze Igor Strzałek zagrał w 13 spotkaniach, z czego dwa zaczynał w wyjściowej jedenastce. Teraz po raz pierwszy młody pomocnik zaliczył cały występ w ekstraklasie. - Zwycięstwo bardzo cieszy - powiedział Igor Strzałek, cytowany przez oficjalny portal Legii. - Pierwsza połowa nie wyglądała dobrze, ale najważniejszy jest końcowy wynik. Nasza twierdza pozostała niepokonana - przypomniał.

Tak Kosta Runjaić zareagował na pozostanie gwiazdy. Trener Legii nie ukrywa satysfakcji

Sezon ocenił jako przyzwoity

Dwa razy pokazał się też w Pucharze Polski. To jego gol z KKS Kalisz przesądził o awansie do finału. - Oceniam ten sezon w moim wykonaniu jako przyzwoity - wyznał. - Przyzwoity, bo zawsze wymagam od siebie więcej. Teraz czekają mnie kolejne wyzwania i cele - stwierdził i dodał: - Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co udało nam się osiągnąć. Patrzeć na ubiegły sezon, musimy czuć satysfakcję. Zajęliśmy drugie miejsce, zdobyliśmy Puchar Polski. To duże osiągnięcia. W przyszłym sezonie musimy się skupić nad tym, aby tytuł wrócił do Warszawy - zadeklarował Strzałek, cytowany przez klubowe media z Łazienkowskiej.

Kapitan Josue zostaje w Legii na kolejny rok. "Będziemy potrzebować jego doświadczenia"

Sonda Czy Legia Warszawa awansuje do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy? Tak Nie Trudno powiedzieć