i Autor: Cyfrasport Kosta Runjaić

Szkoleniowiec lidera zabrał głos

Tak Kosta Runjaić zareagował na pozostanie gwiazdy. Trener Legii nie ukrywa satysfakcji

To on miał ogromny wkład w to, że Legia odbudowała się w tym sezonie. Kapitan Josue poprowadził warszawski zespół do zdobycia Pucharu Polski i sięgnięcia po wicemistrzostwo. Wydawało się, że Portugalczyk wraz z końcem obecnych rozgrywek pożegna warszawski zespół. Jednak zdecydował, że zostaje. Jego decyzja ucieszyła trenera Kostę Runjaicia. Tak zareagował na pozostanie gwiazdy na Łazienkowskiej.