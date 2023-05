Kapitan Josue zostaje w Legii na kolejny rok. "Będziemy potrzebować jego doświadczenia"

Tak Marek Papszun opuścił stadion Rakowa Częstochowa! To pożegnanie przejdzie do historii. Trener odleciał z mistrzostwem, po chwili wrócił

Ten rok należał do niego. Josue wybił się na lidera drużyny. Był najlepszym strzelcem nie tylko w lidze, ale i w Pucharze Polski. Jego bilans to 15 goli i dziewięć asyst we wszystkich rozgrywkach. Dlatego nie dziwi to, że znalazł się w gronie nominowanych do dwóch nagród podczas Gali Ekstrakalsy: najlepszym pomocnik i piłkarz sezonu.

Portugalczyk postanowił, że zostaje na Łazienkowskiej, czym ucieszył sztab szkoleniowy. - Josue to jeden z liderów zespołu, który bierze na siebie ciężar gry i odpowiedzialność za wynik - powiedział Jacek Zieliński, dyrektor sportowy Legii, cytowany prze klubowe media. - Trener Kosta Runjaić przypisał mu odpowiednią rolę na boisku i w szatni, a on odwdzięczył się nie tylko dobrą grą, ale też liczbami. Przed nami bardzo intensywny okres, w którym będziemy potrzebować jego doświadczenia i umiejętności. Dużą wartością jest dla na nas również stabilizacja kadry, automatyzmy i wzajemne zrozumienie zawodników - tak przedstawiciel wicemistrza uzasadnił podpisanie nowej umowy z Portugalczykiem.

Sonda Czy Josue z Legii to najlepszy piłkarz ekstraklasy? Tak, nikt nie może się z nim równać Nie, bez przesady Jest dobry, ale czy najlepszy?