Tomas Pekhart znowu to zrobił. Gwiazdor Legii po raz kolejny zapisał się w historii klubu

Trzeba przyznać, że reprezentant Czech ma smykałkę do jubileuszowych bramek. Na inaugurację ekstraklasy popisał się hat trickiem w starciu z ŁKS Łódź. Pierwsze trafienie z tego spotkania to był gol numer 4000 Legii w historii jej występów na najwyższym szczeblu.

Jubileusz w Lidze Konferencji

Teraz nie zawiódł także w rewanżu z Ordabasy Szymkent w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji. W pierwszej połowie zdobył bramkę, ale sędzia jej nie uznał, bo Czech był na spalonym. Jednak nadrobił to w drugiej połowie, gdy po raz trzeci pokonał bramkarza z Kazachstanu. To było jego jubileuszowe trafienie w barwach warszawskiej drużyny. Do tej pory zdobył dla ekipy z Łazienkowskiej 50 goli we wszystkich rozgrywkach. - Od początku, gdy przyszedłem do Legii byłem skuteczny - powiedział Tomas Pekhart, cytowany przez klubowe media. - Mam nadzieję, że tak będzie przez cały czas. Świetnie czuję się w drużynie, na boisku, na Łazienkowskiej. Każdy mecz u siebie to dla mnie święto - wyliczał Czech, który pokonał bramkarza Ordabasy w pierwszym spotkaniu w Kazachstanie, gdzie padł remis 2:2.

Z Austrią najważniejszy będzie awans

W III rundzie Legia zmierzy się z Austrią Wiedeń. Pierwszy mecz zostanie rozegrany 10 sierpnia w Warszawie (godz. 19), a rewanż 17 sierpnia w Wiedniu (godz. 21). - Mecz z Austrią będzie zupełnie inny - tłumaczył Czech. - Rywal na papierze wydaje się trudniejszy. Gra w Europie jest zupełnie inna. Najważniejszy jest dla nas awans - zapowiedział Pekhart, cytowany przez klubowe media.

Bilans Czecha w Legii:

Ekstraklasa: 81 meczów, 44 gole

Puchar Polski: 10 meczów, 2 gole

Superpuchar Polski: 3 mecze

Liga Mistrzów: 7 meczów, 1 gol

Liga Europy: 7 meczów, 1 gol

Liga Konferencji: 2 mecze, 2 gole

Ogółem: 110 meczów, 50 goli

