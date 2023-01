Tradycja zostanie podtrzymana? Historia noworocznych treningów Cracovii

Jak rozpoczęła się tradycja noworocznych treningów Cracovii?

Choć dokładny rok pierwszego noworocznego treningu Cracovii nie jest dokładnie znany, wiele źródeł jest w tej sytuacji zgodnych, że miało to miejsce w latach 20-tych ubiegłego wieku. Oznacza to, że tradycja ta sięga już około stu lat! Wg jednej z wersji pomysłodawcą był piłkarz Mieczysław Zygmunt Wiśniewski, który podpatrzył podobny zwyczaj w Wiedniu i w 1920 roku przeniósł go do Krakowa. Inna mówiła z kolei o obrońcy „Pasów” i reprezentacji Polski Ludwiku Gintelu, który wracając z kolegami z hucznej imprezy sylwestrowej wpadł na pomysł zorganizowania meczu, czego nie omieszkał zaproponować swoim towarzyszom. Choć spekulacji na ten temat jest zdecydowanie więcej, najprawdopodobniej już nigdy nie dowiemy się jednak, która z nich była tą prawdziwą.

Noworoczny trening Cracovii

Tradycyjny, coroczny trening Cracovii odbywa się 1 stycznia w samo południe na stadionie przy ul. Kałuży. W jego ramach pierwszy zespół „Pasów” mierzy się z rezerwami w meczu trwającym 2 x 30 minut. Zwyczajowo pierwsze kopnięcie wykonuje prezydent miasta Krakowa, choć nie jest to reguła. Warto podkreślić, że wydarzenie to ma charakter wyłącznie symboliczny i towarzyski, daleko mu zatem do intensywności i mobilizacji porównywalnej choćby ze zwykłymi meczami sparingowymi. Wymowny jest zresztą fakt, że czasem na liście strzelców widnieją chociażby Pasiasty Lajkonik (maskotka klubu) czy… arbiter spotkania. To jasno pokazuje, że boiskowe wydarzenia nie zawsze są do końca poważne.

Ubiegłoroczny trening Cracovii

Choć noworoczne spotkania nie zawsze przynosiły wiele emocji, kibice, którzy przed rokiem zdecydowali się wybrać na to wydarzenie, z pewnością nie żałowali. Oglądaliśmy bowiem grad bramek, w którym pierwszy zespół pokonał rezerwy aż 8:6 (2:3)! Pierwszy gol padł dokładnie o godzinie 12:07, a jego strzelcem został piłkarz ekipy występującej na co dzień w PKO BP Ekstraklasie – Jakub Myszor. Choć zawodnicy drugiego zespołu pokazali charakter i nawet prowadzili do przerwy, ostatecznie lepsi okazali się ich doświadczeni koledzy. Królem Pozostaje mieć nadzieję, że podczas starcia zaplanowanego na 1 stycznia 2023 roku piłkarze będą mieli przynajmniej tak samo dobrze nastawione celowniki!