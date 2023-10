UEFA bierze się za skandal po AZ Alkmaar - Legia. Jasny sygnał z PZPN, będą przesłuchania!

Paweł Wszołek o wyzwaniach Legii. To będzie kluczem do sukcesu w meczu z mistrzem Bośni

Zrinjski Mostar w pigułce. Wszystko, co powinniście wiedzieć o rywalu Legii

To z tym Kosta Runjaić ma największy problem. Trener Legii wszystko ujawnił, zero tajemnic

Ci dwaj panowie mają boiskowe rachunki do wyrównania. „To kawał chłopa!”

UEFA podjęła postępowanie w sprawie wydarzeń po meczu Legii z AZ Alkmaar. Po wyjątkowo burzliwych wydarzeniach po spotkaniu Ligi Konferencji UEFA, europejska federacja piłkarska wzięła się za dochodzenie w sprawie, co potwierdził sekretarz generalny PZPN, Łukasz Wachowski. Jak przekazał w rozmowie z "TVP Sport" Wachowski, dojdzie do przesłuchań w sprawie.

UEFA zajmuje się aferą po AZ Alkmaar - Legia. Wachowski przekazał informację

Jak stwierdził Wachowski, europejska federacja już bada sprawę, ale jej wyjaśnienie nie będzie tak proste, ponieważ sprawa ma być conajmniej wielowątkowa.

- W ramach UEFA powołana została grupa do wyjaśnienia tych zdarzeń. To normalna procedura po tego typu incydentach i ma na celu wyjaśnienie wszystkich aspektów tego zdarzenia. Nie będzie to proste, bo sprawa była wielowątkowa - przyznał Wachowski w rozmowie z "TVP Sport".

- Może minąć kilka tygodni, nim zapadną decyzje. Do przesłuchania jest liczna grupa ludzi. Trzeba przeanalizować materiały wideo z różnych kamer. Do zbadania jest wiele wątków kibicowskich i organizacyjnych - tłumaczy Wachowski.