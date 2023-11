i Autor: Cyfra Sport Legia Warszawa

Wyzwanie przed wicemistrzem Polski

Ważny dzień dla Legii Warszawa. Sprawią prezent na 50. urodziny Żylety?

Piłkarze Legii zajmują w lidze dopiero szóste miejsce. Jeśli marzą o tytule, to muszą podkręcić tempo i zacząć nadrabiać dystans do czołówki. Dlatego w starciu z Wartą Poznań w 16. kolejce nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów. Szczególnie, że będzie to wyjątkowe spotkanie ze względu na 50. urodziny kultowej trybuny zwanej „Żyletą”