We Wrocławiu już znają nazwisko szkoleniowca, który poprowadzi drużynę w kolejnych sezonach. Kluczowa decyzja zapadła

To może być wielki piątek dla pomocnika Piasta. Patryk Dziczek zrobi RUCH do reprezentacji?

„Trener Jacek Magiera zostaje z nami na kolejne dwa sezony. Umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku” – ogłosił w piątek wrocławski klub w mediach społecznościowych, pointując ów wpis radosnym zdaniem „Gramy dalej, Trenerze!”.

Jacek Magiera – zastępując na ławce trenerskiej Ivana Djurdjevicia - wrócił do Śląska w kwietniu 2023, kiedy nad zespołem wisiało widmo degradacji z ekstraklasy. Z roli ratownika wywiązał się tyleż szczęśliwie, co skutecznie: wrocławianie „rzutem na taśmę” uratowali byt ligowy, a po zakończeniu sezonu szkoleniowiec podpisał nową umowę z klubem.

Wcześniejsza – podpisana w marcu 2021, a rok później „zerwana” przez Śląsk – kończyła się z końcem czerwca 2023. W nowej data zakończenia określona była na czerwiec 2025. Teraz wiadomo już, że Magiera poprowadzi wrocławski zespół także w sezonie 2025/26.

- Liczymy, że to będzie owocna praca, jak do tej pory. Cały czas mamy jedną wizję prowadzenia zespołu. Na tej podstawie przedłużyliśmy umowę. Razem z dyrektorem Davidem Baldą i trenerem Jackiem Magierą traktujemy ten projekt jako długofalowy. Piłkarze w rozmowach też wielokrotnie podkreślają, że lepszego trenera niż Jacek Magiera nie ma – tak prezes Śląska, Patryk Załęczny, skomentował nowy kontrakt szkoleniowca w rozmowie z klubowymi mediami.

- Chcemy kontynuować to, co robiliśmy do tej pory – zadeklarował sam Magiera. - Cele stawiamy sobie bardzo wysokie. Chcemy, aby na koniec sezonu drużyna zdobyła miejsce gwarantujące grę w europejskich pucharach. Nic nowego nie będziemy robić, a kontynuować to, co zaczęliśmy. Chcemy robić wszystko, żeby Śląsk rósł w siłę.

Początek meczu Śląsk – Widzew na Arenie Tarczyński we Wrocławiu w sobotę o godz. 17.30. Transmisja w Canal+ Sport.

🪄 𝗠𝗔𝗚𝗜𝗖 𝟮𝟬𝟮𝟲 🇮🇹Na początek dnia mamy dla Was bardzo dobre informacje 😎 Trener Jacek Magiera zostaje z nami na kolejne dwa sezony 💪 Umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku ⚽️🎙️ "Bardzo się cieszę, że doszliśmy do porozumienia i dostałem szansę prowadzenia… pic.twitter.com/f2NHae2xfH— Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) March 1, 2024

Sonda Czy Śląsk Wrocław zostanie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Tak, ma ogromny potencjał Nie, jeszcze musi poczekać na tytuł Nie interesuje mnie to