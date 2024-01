Weterani Legii Warszawa zagrali na rzecz WOŚP. Mistrzowie pokazali klasę, otworzyli serca dla innych

Klub ekstraklasy ciut bliżej zmiany właściciela. Trzech chętnych do prywatyzacji, w tle Lukas Podolski

Ulubieńcy z Ligi Mistrzów

Podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy liczy się gest i dobre serce. Do tej szlachetnej inicjatywy dołączyli byli piłkarze Legii, którzy wygrywali z nią mistrzostwo Polski, rywalizowali w Lidze Mistrzów jak obrońcy Marek Jóźwiak i Jacek Bednarz czy pomocnik Tomasz Sokołowski. Nie zabrakło także innych ulubieńców trybun z Łazienkowskiej jak legendarny napastnik Dariusz Dziekanowski czy Maciej Śliwowski. Zagrał także Tomasz Kiełbowicz, który z warszawskim zespołem w kolekcji ma wiele zdobytych trofeów, występował w europejskich pucharach i reprezentacji Polski.

Trener Błonianki mierzy wysoko

Obecny był także Robert Jadczak, który na poziomie ekstraklasy był obrońcą Zagłębia Sosnowiec i Warty Poznań. Występował także w niemieckich klubach. W barwach Magdeburga mierzył się z Bayernem Monachium w Pucharze Niemiec. W trakcie rundy jesiennej przejął Błoniankę Błonie. Zespół przygotowuje się do rundy rewanżowej czwartoligowych rozgrywek na Mazowszu. Po pierwszej części drużyna zajmuje 10. miejsce, ale celem jest dołączenie do czołówki, a w kolejnym sezonie walka o awans do trzeciej ligi. Ponadto zagrał znany z ekstraklasy obrońca Jan Cios, pojawili się także Marcin Włódarczyk i Andrzej Witkowski, którzy występowali na zapleczu polskiej elity. Teraz wszyscy wymienieni powyżej reprezentują Legię w rozgrywkach weteranów, gdzie wciąż pokazują piłkarską jakość.

Okolicznościowe koszulki weteranów

Podczas turnieju oprócz ekipy Legii wystąpił m.in. Pectus czy TVN. Jednak tym razem rywalizacja sportowa była na drugim planie. Najważniejszy było wspólne zjednoczenie się na rzecz WOŚP. "Weterani Legii Warszawa +45 też dołożyli swoją cegiełkę grając wspólnie z WOŚP 2024 w specjalnie przygotowanych na tę okoliczność koszulkach L" - napisał były kadrowicz Marek Jóźwiak w mediach społecznościowych.

Dla "Dziekana" zabrakło rozmiaru

Kibice dopytywali dlaczego Dariusz Dziekanowski wystąpił w innej koszulce niż pozostali członkowie zespołu. Jóźwiak na pytanie: "A Dziekan znowu pod prąd, czy brakło koszulek" pozwolił sobie na żartobliwą odpowiedź. Odparł ze znanym sobie poczuciem humoru: "Raczej rozmiaru".

Weterani Legii Warszawa +45 też dołożyli swoją cegiełkę grając wspólnie z WOŚP 2024 w specjalnie przygotowanych na tę okoliczność koszulkach L❤️ pic.twitter.com/FrioHD58rt— Marek Jóźwiak (@JozwiakMarek) January 28, 2024

