Widzewiacy sprawią sensację? Z tym rywalem nigdy nie grało im się łatwo

Co z zaległym meczem Legii w ekstraklasie? Jacek Zieliński stawia sprawę jasno, mówi co o tym myśli

Kursy TOTALbet: Lech Poznań – Widzew Łódź

Nie ma wątpliwości, że dla całej widzewskiej społeczności niedawne zwycięstwo nad Ruchem Chorzów było niezwykle ważne. Choć kibiców obu klubów łączy przyjaźń, na boisku naturalnie nie mogło być mowy o sentymentach, gracze obu klubów walczą bowiem o osiągnięcie swoich celów. Po pierwszej odsłonie wydawało się, że to goście – prowadzący po golu Bartolewskiego – są bliżsi zgarnięcia pełnej puli. Sytuacja diametralnie zmieniła się jednak po przerwie – szybko do wyrównania doprowadził Nunes, a następnie na przestrzeni kwadransa dwóch graczy Niebieskich wyleciało z boiska z czerwonymi kartkami. Podopieczni Daniela Myśliwca długo bili głową w chorzowski mur, ale w samej końcówce wreszcie udało im się go skruszyć. Trzy punkty Widzewowi zapewnił Sanchez, który przytomnie zmienił tor lotu piłki po uderzeniu Hanouska. Dzięki tej wygranej łodzianie oddalili się od strefy spadkowej i po 15 seriach gier zajmują niezłą, dziewiątą lokatę. Apetyty są jednak coraz większe, wobec czego łodzianie z pewnością będą dążyli do tego, aby w ostatnich czterech kolejkach tego roku ugrać jak najwięcej. W najbliższy weekend o jakąkolwiek zdobycz będzie natomiast bardzo trudno, Widzew w wyjazdowym meczu zmierzy się bowiem z Lechem Poznań. Rozkład sił doskonale obrazują kursy przygotowane przez TOTALbet. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf Widzewa płaci bowiem 6.60, w przypadku wygranej Kolejorza jest to natomiast 1.52.

i Autor: TOTALbet

Przy okazji zbliżającego się meczu z Lechem trzeba zwrócić uwagę, że piłkarze Widzewa pod wodzą Daniela Myśliwca są jak do tej pory drużyną nieco nieobliczalną, chimeryczną. Łodzianie w niezłym stylu potrafili choćby wywieźć remis z Częstochowy – dzieląc się punktami z obecnym mistrzem Polski, by tydzień później – pomimo miażdżącej przewagi – ulec przed własną publicznością Warcie Poznań. Znamienny jest natomiast fakt, że od kiedy zespół ten przejął Daniel Myśliwiec, Widzew – nawet jeśli ostatecznie przegrywa – nawiązuje z rywalem równorzędną walkę. Dość powiedzieć, że ani razu pod batutą nowego szkoleniowca nie zdarzyło się, aby jego podopieczni przegrali w danym meczu obie połowy. Z pewnością jest to dobry prognostyk przed meczem w Poznaniu, daje bowiem nadzieję, że łodzianie będą w stanie nawiązać z faworytem równorzędną walkę. Sporą wiarę w taki obrót spraw mają najwyraźniej także eksperci z TOTALbet, którzy z okazji meczu Lech – Widzew przygotowali specjalny zakład, w ramach którego goście nie przegrają przynajmniej jednej z połów. Kurs na zaistnienie takiego scenariusza wynosi 1.25 i wydaje się być niezwykle zachęcający!

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Lech – 1.52

remis – 4.50

Widzew – 6.60

Podwójna szansa:

1X – 1.14

12 – 1.22

X2 – 2.40

Lech strzeli gola:

tak – 1.12

nie – 5.70

Widzew strzeli gola:

tak – 1.66

nie – 2.15

Lech Poznań wygra obie połowy:

tak – 3.55

nie – 1.25

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 10.00 powyżej 0.5 – 1.04

poniżej 1.5 – 3.90 powyżej 1.5 – 1.24

poniżej 2.5 – 2.03 powyżej 2.5 – 1.76

poniżej 3.5 – 1.40 powyżej 3.5 – 2.88

poniżej 4.5 – 1.15 powyżej 4.5 – 5.30

poniżej 5.5 – 1.05 powyżej 5.5 – 9.50

