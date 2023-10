Wielki powrót piłki klubowej! Przed nami szlagierowy piątek z ekstraklasą

Kursy TOTALbet: PKO BP Ekstraklasa

Jako pierwsi na murawę wybiegną zawodnicy w Gliwicach, gdzie Piast podejmie Pogoń Szczecin. Dla obu ekip będzie to niezwykle istotne spotkanie, zarówno jedni, jak i drudzy w obecnym sezonie prezentują się bowiem nieco poniżej oczekiwań. Gospodarze jak do tej pory wsławili się głównie zamiłowaniem do remisów – drużyna Aleksandara Vukovicia w 11 meczach dzieliła się punktami aż siedmiokrotnie, nie mając sobie w tym aspekcie równych. Częste remisy sprawiają naturalnie, że gliwiczan próżno szukać w ligowej czołówce, obecnie zajmują dziesiątą lokatę, mając w dorobku 13 punktów. Trzy pozycje wyżej znajdują się natomiast Portowcy, którzy – w przeciwieństwie do rywala – nie zanotowali jeszcze ani jednego remisu. Ich dotychczasowy bilans to sześć zwycięstw i pięć porażek, co przekłada się na 18-punktowy dorobek. Zdaniem TOTALbet w najbliższy piątek raczej nie zostanie on powiększony. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf podopiecznych Jensa Gustafssona płaci bowiem 2.76 zł, w przypadku wygranej gospodarzy jest to natomiast 2.64 zł. Jest to o tyle ciekawe, że Piastunki przed własną publicznością prezentują się przeciętnie, wygrywając i remisując po dwa mecze, a także raz przegrywając. Niewykluczone natomiast, że w starciu z Pogonią uda im się polepszyć ten bilans.

i Autor: TOTALbet

Niedługo później obejrzymy jedno z ciekawszych starć tej serii gier, w którym trzecia w tabeli Jagiellonia Białystok podejmie szóste Zagłębie Lubin. Gracze ze stolicy Podlasia niewątpliwie są jedną z największych pozytywnych niespodzianek tego sezonu, w 10 meczach gromadząc aż 22 pkt i mając na rozkładzie m.in. Legię Warszawa. Drużyna pod wodzą Adriana Siemieńca prezentuje ofensywny, przyjemny dla oka styl, a to przekłada się na wyniki. Należy przy tym pamiętać, że mamy za sobą ledwie 1/3 sezonu i wiele jeszcze może się wydarzyć. Obecnie białostoczanie prezentują się jednak bardzo dobrze i wydaje się, że powinni być faworytem piątkowej potyczki z Zagłębiem Lubin. Tym bardziej, że Miedziowi na wyjazdach spisują się jak do tej pory bardzo przeciętnie, wygrywając dwa razy i trzykrotnie przegrywając. Jeśli dodamy do tego fakt, że Jagiellonia wygrała wszystkie pięć meczów przed własną publicznością, faworyt tego starcia wyłania nam się w sposób naturalny. Innego zdania są natomiast eksperci z TOTALbet, którzy większe szanse dają przyjezdnym z Lubina. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf Zagłębia płaci bowiem 2.59 zł. Analogiczny zarobek w przypadku triumfu Jagi wyniesie z kolei 2.76 zł.

