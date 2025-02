Kamil Grosicki o tym, skąd bierze motywację do dalszej gry w piłkę. O odpowiedzialności za Pogoń, kogo i za co trzeba rozliczać [ROZMOWA SE]

Młodzieżowy reprezentant kraju nie został zabrany na zimowe zgrupowanie w Hiszpanii, nie znalazł się też wśród wybrańców Aleksandara Vukovicia na dotychczasowe wiosenne gry. - Nie będzie brany pod uwagę na mecz ze Śląskiem. Niewiele wskazuje, by to się zmieniło w trakcie rundy – serbski szkoleniowiec jest wierny swym słowom sprzed inauguracji wiosny.

Skąd taka decyzja? Kontrakt Pyrki z Piastem wygasa z końcem czerwca. Strony nie porozumiały się w kwestii jego przedłużenia, więc zawodnik latem klub zmieni za darmo (Piast zadowolić się będzie musiał jedynie tzw. ekwiwalentem, czyli ułamkiem potencjalnej kwoty transferowej).

- Klub zawsze był gotowy na rozmowy, ale druga strona odrzucała wszystkie transferowe oferty, jakie do nas spływały – tłumaczy „Super Expressowi” Łukasz Lewiński, prezes Piasta. A klub doprecyzował w oficjalnym oświadczenie, że były to oferty „z dobrych klubów z krajów Europy Zachodniej oraz z MLS”, które nie zostały przyjęte przez gracza i jego agenta.

ℹ️ Ważne informacje dla kibiców Piasta Gliwice! W nawiązaniu do insynuacji medialnych sugerujących niesprawiedliwe traktowanie Arkadiusza Pyrki przez Klub przedstawiamy kilka faktów, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy obiektywnej ocenie bieżącej sytuacji.Więcej ➡️… pic.twitter.com/ze8xUuTVJx— Piast Gliwice (@PiastGliwiceSA) February 17, 2025

Arkadiusz Pyrka może stracić finały młodzieżowych mistrzostw Europy

Zgodnie z owym oświadczeniem, Pyrka obecnie „trenuje z pierwszym zespołem i ma prawo walczyć o miejsce w składzie”. - A czy będzie grać? To już zależy tylko od trenera – dodaje prezes Lewiński.

„Ja mu powiedziałem przed rozpoczęciem przygotowań, że chcę w drużynie ludzi tylko i wyłącznie tych, którzy widzą swoją przyszłość w tym klubie. (…) Piast dał bardzo dużo Arkowi i ma prawo oczekiwać czegoś w zamian. W tej chwili faktem jest to, że nie jest on zawodnikiem, na którego ja liczę w najbliższym czasie” – te słowa Aleksandara Vukovicia, wypowiedziane w rozmowie z serwisem goal.pl, były zaś bardzo jednoznaczne.

Brak regularnej gry może oznaczać, że zawodnik straci szansę na udział w czerwcowych finałach młodzieżowych mistrzostw Europy, które odbędą się na Słowacji.

Mamy głos Adama Majewskiego w sprawie Arkadiusza Pyrki

– Nie miałem okazji osobiście zapytać trenera Vukovicia – choć to mój przyjaciel z szeregów Legii – o jego decyzję w sprawie Arka. Mam jednak nadzieję, że „Aco” da mu szansę gry – mówi nam Adam Majewski, selekcjoner „młodzieżówki”. Przesunięcie podopiecznego do symbolicznego „klubu Kokosa” mocno go martwi.

– Mówimy o zawodniku podstawowej jedenastki w większości spotkań eliminacyjnych, który się walnie przyczynił do awansu drużyny na młodzieżowe mistrzostwa Europy. Gdyby nie grał przez najbliższe dwa-trzy miesiące, stanowiłoby to problem – przyznaje. – Również w tej perspektywie, że drugi z naszych podstawowych wahadłowych, Dominik Marczuk, otrzymywał powołania do pierwszej reprezentacji. Być może więc będziemy musieli szukać następców.

Majewski zapowiada zarazem, że w tym momencie Pyrka jest w orbicie jego zainteresowań. - W trakcie eliminacji mierzyliśmy się z sytuacją, w której wielu naszych zawodników nie grało w swoich klubach, ale w reprezentacji szansę dostawali. Najbliższe zgrupowanie mamy w marcu, Arek Pyrka – o ile będzie zdrowy – dostanie na nie powołanie. To zawodnik, który zawsze dawał z siebie 100 procent, jestem z niego zadowolony i na tę szansę zasługuje – zapewnia Adam Majewski.

W piątek Piast w 22. kolejce PKO BP Ekstraklasy zagra ze Stalą Mielec na Arenie Gliwice. Początek meczu o godz. 18.00, transmisja w Canal+ Sport 3, Canal+ Sport 5 i Canal+ Sport 4K Ultra HD.

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Jagiellonia Białystok Śląsk Wrocław Lech Poznań Legia Warszawa Raków Częstochowa Trudno przewidzieć