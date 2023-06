Wielki talent odejdzie z Górnika? Chce go zagraniczny klub, duże pieniądze na stole

Szalony dzień w życiu Flavio Paixao. To tam wybrał się z ukochaną, taki mąż to skarb!

20-letni napastnik znalazł się na celowniku austriackiego klubu Sturm Graz. Taką informacje podał znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Klub z Grazu, który zajął 2. miejsce w minionym sezonie austriackiej Bundesligi oferuje za Włodarczyka niemałe pieniądze – 2,5 mln euro plus bonusy, oraz procenty od kolejnego transferu. Według Romano, prowadzone są negocjacje między zainteresowanymi stronami. Włodarczyk jest synem znanego piłkarza, byłego reprezentanta Polski, Piotra Włodarczyka. Całkiem niedawno trafił na poziom ekstraklasy. Jest wychowankiem Legii, ale w jej barwach zdążył rozegrać tylko 11 meczów w ekstraklasie, nie strzelając żadnego gola.

W lipcu ubiegłego roku przeszedł do Górnika i w 30. meczach ligowych zdobył 9 bramek i miał jedną asystę. Był najskuteczniejszym piłkarzem Górnika w lidze. W dorobku ma też występy w juniorskich i młodzieżowych reprezentacjach Polski – od U-15 do U-21. Według Romano, austriacki klub widzi w Polaku następcę Rasmusa Hojlunda. 20-letni Duńczyk reprezentował barwy Sturmu tylko przez pół roku, i został sprzedany za kwotę ponad 17 mln euro do włoskiej Atalanty. W tym klubie zanotował od razu świetny sezon strzelając w 30. meczach 9 goli, do których dołożył 4 asysty.

