Wielkie problemy przez ulewę w Krakowie! Stadion Cracovii całkowicie zalany, mecz może się nie odbyć!

Mecz Ekstraklasy się nie odbędzie? Wiele wskazuje na to, że zaplanowany mecz między Pogonią Szczecin a Cracovią nie dojdzie do skutku. Wszystko przez to, że w Krakowie trwa obecnie potężna ulewa, która przyniosła zniszczenia na stadion "Pasów". Na stadionie przy ulicy Kałuży doszło do prawdziwego pogodowego armagedonu, który podtopił nie tylko murawę i lawkę rezerwowych, ale także szatnie! Rzeczniczka klubu wydała stanowisko w sprawie za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Mecz Cracovia - Pogoń nie będzie rozegrany? Pogoda może zaszkodzić spotkaniu!

Nie da się ukryć, że spotkanie między "Pasami" a Pogonią byłoby prawdziwą gratką dla fanów Ekstraklasy. Mamy do czynienia z drużynami, które nieźle zaczęły rozgrywki i są blisko podium. Niestety, rywalizacja najprawdopodobniej przejdzie na drugi plan. A wszystko przez deszcz, który przechodzi właśnie przez stolicę Małopolski. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, które pokazują zniszczenia, jakich doznał stadion Cracovii. Głos w sprawie zabrała rzecznik klubu, która mówi, że na obiekcie w okolicach 15:00 pojawi się obserwator, który zadecyduje o losach spotkania, jednakże rozgrywanie meczu wydaje się nieprawdopodobne.

- Informujemy, że o godzinie 15:00 na stadionie będzie delegat PZPN wraz z sędziami. Jednak na ten moment warunki atmosferyczne uniemożliwiają przeprowadzenie meczu Cracovia Pogoń Szczecin. Aktualnie zalana jest nie tylko murawa, ale część infrastruktury w szatni. Będziemy informować na bieżąco jak dalszym rozwoju sytuacji - pisze na swoich mediach społecznościowych rzecznik klubu, Marzena Młynarczyk-Warwas,