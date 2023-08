i Autor: cyfrasport Tihomir Kostadinov

Kontuzje nie wybierają...

Wielu już zapomniało o tym piłkarzu Piasta, choć to kadrowicz. Aleksandar Vuković porównał go do reprezentanta Polski

Tylko najbardziej zagorzali entuzjaści polskiej ekstraklasy pamiętają, że zawodnikiem gliwickiego klubu z Okrzei jest Tihomir Kostadinov. 27-letni dziś pomocnik swoje ostatnie występy ligowe w barwach Piasta zaliczał w… kwietniu 2022. W odstępie paru dni pojawiał się na boisku w spotkaniach z Wisłą Kraków i Górnikiem Łęczna. W tej drugiej potyczce doznał poważnej kontuzji: zerwał więzadła krzyżowe w kolanie.