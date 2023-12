Wiemy, kiedy pogrzeb Janusza Filipiaka. Pochówek odbędzie się jeszcze przed Wigilią, znane są szczegóły

Słowa Marka Koźmińskiego o Januszu Filipiaku to nadzwyczajna sprawa. Jest też wielka troska w głosie

Janusz Filipiak od kilku miesięcy był w ciężkim stanie. Pod koniec września był reanimowany po zatrzymaniu akcji serca, a następnie hospitalizowany. W niedzielę, 17 grudnia, potwierdzono jego śmierć. Informacja ta wywołała poruszenie w polskiej piłce, ale nie tylko. Wieloletni właściciel i prezes Cracovii był też jednym z najbardziej znanych biznesmenów. To on budował potęgę Comarchu, a także przeszedł do świadomości jako najbogatszy profesor w kraju. Był multimilionerem, a swoją działalnością zapracował na pochówek ze szczególnymi honorami. Portal Love Kraków przekazał szczegóły pogrzebu Filipiaka.

Pogrzeb Janusza Filipiaka. Znamy szczegóły

Lokalny krakowski portal przekazał, że uroczystości pogrzebowe Filipiaka odbędą się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Pochówek wybitnego profesora i biznesmena ma się odbyć w czwartek, 21 grudnia. Uroczystości o godzinie 13:00 rozpocznie msza święta w Bazylice Mariackiej na Rynku Głównym. Następnie ok. godziny 15 od bramy cmentarza Rakowickiego przy ulicy Prandoty wyruszy kondukt żałobny. Ikoniczny prezes Cracovii ma spocząć w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim.