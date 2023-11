Wiosłowałem wraz z gwiazdami Legii w szczytnym celu. Akcja ma pomóc potrzebującym dzieciom, świetna inicjatywa

Co za wpadka Lecha, tytuł ucieka? John van den Brom wskazał, co poszło nie tak z Widzewem

W charytatywnych zawodach wystartowało kilkanaście osad. Wśród sportowych celebrytów wiosłowali m.in. Przemysław Saleta i Łukasz „Juras” Jurkowski.

- Dobre tempo sobie wrzuciłem – mówi „Super Expressowi” Jurkowski. - Niby to zabawa, ale jak masz pierwiastek sportowca w duszy, to zawsze będzie jednak ten wyścig. To już kolejna edycja, brałem udział we wszystkich. Z każdym rokiem jest coraz więcej startujących. W tym roku cel jest naprawdę szczytny - telefon zaufania dla dzieciaków i młodzieży, żeby miał kto do nich wyciągnąć pomocną dłoń. A wiemy, że w Polsce jest to bardzo zaniedbane – dodaje.

#WszyscyDoWioseł - kapitalna akcja charytatywna Legii Warszawa

Nie zabrakło również drużyny Legii, która w tym roku wiosłowała w najlepszym składzie. Byli m.in. trener Kosta Runjaić ze sztabem, kapitan Josue, Paweł Wszołek, Artur Jędrzejczyk czy Kacper Tobiasz.

- Trochę zmęczyliśmy, ale dzięki temu pomogliśmy tym dzieciom, którzy są w potrzebie – mówi Tobiasz. Z tego jesteśmy dumni. Zdecydowanie inaczej pracuję na boisku czy na siłowni. Spodziewałem się, że będę miał gorszy wynik, więc jestem zadowolony ze swojej kondycji. Ale porównując się do kolegów, którzy biegają po boisku, ten mój wynik nie był specjalnie zadowalający. Ale z drugiej strony nie było tak źle – dodaje bramkarz Legii.

Środki pozyskane podczas tegorocznego wiosłowania na ergometrach na stadionie Legii zostaną przeznaczone na wsparcie 116 111 telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.