Wisła Kraków – Piast Gliwice RELACJA NA ŻYWO Puchar Polski Wisła Kraków – Piast Gliwice LIVE ONLINE półfinał Pucharu Polski dzisiaj 3.04 NA ŻYWO w INTERNECIE Wisła Kraków – Piast Gliwice LIVE [WYNIK, SKŁADY]

Gabriel Kobylak zapisał się w historii ligi. Bramkarz Radomiaka dołączył do legend reprezentacji Polski, wielkie nazwiska!

Co za wyczyn!

Trener polskiego klubu pobity przez kiboli na treningu. Relacja mrozi krew w żyłach. To nie mieści się w głowie

Dojdzie do transferu?

Dał Wiśle awans do półfinału, teraz chce od kolegów rehabilitacji za ligową żenadę. „Żadnych wymówek!”

Wisła Kraków - Piast Gliwice 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Wisła Kraków:

Piast Gliwice:

PARA NR 1️⃣: Kto zostanie finalistą 70. edycji Fortuna Pucharu Polski? 👋🏻#FortunaPucharPolski 🏆 pic.twitter.com/WGW55ttoB6— Fortuna Puchar Polski (@PZPNPuchar) April 3, 2024

Wisła Kraków w tej edycji Fortuna Pucharu Polski jest nie do zatrzymania. "Biała Gwiazda" w drodze do półfinału pokonywała takie ekipy jak: Lechia Gdańsk, Polonia Warszawa, Stal Rzeszów, czy Widzew Łódź. Podopieczni Alberta Rude są jedynym zespołem pierwszoligowym w tym etapie rozgrywek. Na drodze do wymarzonego finału ekipie z Krakowa stanie Piast Gliwice, który aktualnie zajmuje 12. miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. W ćwierćfinale gliwiczanie zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i z dużą łatwością pokonali faworyzowaną drużynę Rakowa Częstochowa. W drugim półfinale Pogoń Szczecin zmierzy się z aktualnym liderem PKO BP Ekstraklasy, czyli Jagiellonią Białystok.