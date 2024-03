Wisła Kraków znów ma poważne kłopoty. Prezes klubu zdecydował się na niecodzienny ruch, liczy na wsparcie kibiców

Prezes Jarosław Królewski wystosował list do Stowarzyszenia Socios Wisły Kraków, w którym poprosił o pomoc finansową. Informację taką przekazał portal „Meczyki”. Królewski zwrócił się o wsparcie kwotą półtora miliona złotych na bieżącą działalność. - Wasze wsparcie ma ogromne znaczenie i przyczyni się do stabilizacji finansowej, umożliwiając nam kontynuację pracy na rzecz odbudowy Wisły Kraków, a także skupienie się na kluczowych tygodniach sezonu – cytują „Meczyki” fragment listu napisanego przez Królewskiego.

Kwota w wysokości 1,5 mln zł miałaby być przekazane na m.in. na utrzymanie Akademii Piłkarskiej Wisły, utrzymanie II drużyny czy wsparcie regulacji kosztów bieżących bazy Wisły w Myślenicach. Członkowie Stowarzyszenia Socios będę głosowali nad zaproponowanym przez Królewskiego wsparciem, a decyzja według prezesa stowarzyszenia Piotra Leśkiewicza zapadnie w ciągu kilkunastu dni. Socios Wisły od czterech lat wspierają swój klub i do tej pory przekazali na jego utrzymanie i rozwój ok. 6,3 mln złotych. Krakowski klub walczy w tym sezonie o powrót do ekstraklasy, po tym jak po sezonie 2021/22 został z niej zdegradowany. Obecnie drużyna prowadzona przez hiszpańskiego trenera Alberta Rude zajmuje 5 miejsce w tabeli. Zachowuje szanse na bezpośredni awans, ale bardziej realne są baraże do których przystąpią drużyny z miejsc 3-6.

