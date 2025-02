„Wizytowe garnitury” piłkarzy GKS Katowice, hołd dla szczególnego miejsca. „Cała historia klubu w jednym”

W piątkowe przedpołudnie GieKSiarze zaprezentowali go publicznie. - Koszulka jest wyjątkowa. To historia GKS-u zgromadzona w jednym miejscu – poetycko opisuje nowe trykoty podopiecznych trener Rafał Górak. Zawierają one wizerunek „starej Bukowej” – czyli obiektu, na którym przed laty grywała m.in. Benfica Lizbona, Bayer Leverkusen i oczywiście Bordeaux, a który wciąż jeszcze służy beniaminkowi.

Wiadomo już jednak, że wkrótce katowiczanie przeprowadzą się na nowy stadion miejski. Znana jest już planowana data pierwszego ligowego meczu przy Nowej Bukowej, choć na finiszu prac pojawiają się trudności. Wspomniane nowe koszulki mają upamiętnić dotychczasowy „dom” GKS-u.

Na trykotach pojawiają się więc charakterystyczne elementy kultowego stadionu. Oczywiście „Blaszok” gromadzący najgłośniejszą część katowickiej publiki; oczywiście historyczny zegar, do dziś odmierzający czas gry; jest także wizerunek nieistniejącej już trybuny północnej. - To kapitalny pomysł na moment naszego rozstania z tą areną – Górak chwali ideę upamiętnienia Bukowej.

- Dobrze się tutaj czujemy, a rywale mają z nami ciężką przeprawę – Sebastian Bergier, snajper katowickiej drużyny, z sentymentem mówi o historycznej arenie GieKSiarskiej. Ale też spogląda w przód. - Jeśli GKS ma się rozwijać, musi się przenieść na nowy obiekt. Pozwoli to zwiększyć liczbę kibiców, ale i zwiększy prestiż klubu – uważa napastnik.

- Bywam na Nowej Bukowej, oglądam nowy stadion, jestem zbudowany postępami. Ale nie „bodźcujemy” zawodników tematem przeprowadzki – Rafał Górak podkreśla, że zawsze najważniejszy dla niego i podopiecznych jest najbliższy mecz. - Przeprowadzka w trakcie rundy nigdy nie jest bezproblemową sprawą. Złożyłem swoje „zapotrzebowanie” na warunki na nowej arenie; mam nadzieję, że przed pierwszym meczem zaliczymy tam wystarczającą liczbę jednostek treningowych – dodaje trener beniaminka.

Początek meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy GKS-em a Piastem Gliwice w niedzielę o 14.45 na stadionie przy Bukowej. Transmisja w Canal+ Sport 3.

Rozmowa z Marcinem Animuckim, prezesem Ekstraklasa S.A. | 2025-01-29 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

𝗟𝗲𝗴𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝗻𝘆 𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼𝗻 na nowej koszulce GieKSy 🟡🟢⚫️👉 https://t.co/nC2gKSLjcU pic.twitter.com/DLrp6Too0E— GKS Katowice (@_GKSKatowice_) February 14, 2025

Sonda Czy GKS Katowice utrzyma się w ekstraklasie? Tak! Nie da rady...