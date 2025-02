Co za gol pod Wawelem! Znicz zapłonął w Krakowie, Wiśle znów uciekają baraże!

Trener Adrian Siemieniec zaskoczył wystawieniem w pierwszej jedenastce niespełna 17-letniego Oskara Pietuszewskiego. Motor ruszył z impetem, ale to Jagiellonia była bliska zdobycia bramki już w 10. minucie, jednak Jarosław Kubicki strzelił nad poprzeczką w dogodnej sytuacji. W 27. min równie dobrą sytuację miał Jesus Imaz, ale Kacper Rosa obronił instynktownie nogą strzał Hiszpana. Trochę zgodnie z powiedzeniem „Do trzech razy sztuka”, po kolejnej próbie Kubickiego piłka wpadła do siatki. Strzelił precyzyjnie lewą nogą i Rosa był bez szans. W pierwszej połowie było więcej dymu na stadionie niż ognia w grze, a narobili go kibice odpalając race i arbiter był zmuszony przerwać mecz. Jego pierwsza część trwała aż 64 minuty. Jeszcze przed jej końcem zdołał narozrabiać Sergi Samper, który brutalnie sfaulował Pietuszewskiego i arbiter ukarał Hiszpana czerwoną kartką.

𝐉𝐀𝐆𝐈𝐄𝐋𝐋𝐎𝐍𝐈𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐈 𝐙 𝐌𝐎𝐓𝐎𝐑𝐄𝐌! 💥 Pozostawiony samotnie w polu karnym Jarosław Kubicki uniknął spalonego i umieścił piłkę w siatce! ⚽📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/iU3ennqAMQ— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 16, 2025

Motor znalazł się w ekstremalnie trudnej sytuacji przed drugą połową, co znalazło potwierdzenie na boisku. W 59. min po podaniu od Amifico Pululu w stronę bramki pognał Darko Curlinov, przełożył piłkę na prawą nogę i strzelił nie do obrony. Kilka minut później autorzy akcji bramkowej opuścili boisko, oszczędzani przez Siemieńca przed rewanżowym meczem w Lidze Konferencji z Baćką Topola z Serbii. Motor mógł jeszcze postraszyć Jagę, jednak Piotr Ceglarz nie wykorzystał doskonałej sytuacji sam na sam z bramkarzem Abramowiczem. Wykorzystał za to swoją szansę Kubicki, strzelając drugiego gola w meczu. W tej sytuacji trener „Jagi” mógł zrobić totalny przegląd wojsk i zdjął z boiska Kubickiego i Imaza. Jagiellonia odniosła zwycięstwo, które pozwoliło jej zrównać się punktami z liderującym w tabeli Lechem, a o kolejności decyduje lepsza różnica bramek na korzyść zespołu z Poznania.

Jagiellonia Białystok - Motor Lublin 3:0 (1:0).

Bramki: 1:0 Jarosław Kubicki (27), 2:0 Darko Churlinov (59), 3:0 Jarosław Kubicki (69).

Żółta kartka - Jagiellonia Białystok: Darko Churlinov, Cezary Polak, Enzo Ebosse. Czerwona kartka - Motor Lublin: Sergi Samper (41-faul).

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław). Widzów 12 439.

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Michał Sacek, Enzo Ebosse, Mateusz Skrzypczak, Cezary Polak - Oskar Pietruszewski (69. Miki Villar), Jarosław Kubicki (78. Tomas Silva), Leon Flach, Jesus Imaz (78. Marcin Listkowski), Darko Churlinov (62. Kristoffer Hansen) - Afimico Pululu (62. Lamine Diany-Fadiga).

Motor Lublin: Kacper Rosa - Paweł Stolarski (68. Filip Wójcik), Marek Bartos, Herve Matthys, Filip Luberecki (46. Krystian Palacz) - Michał Król (68. Jakub Łabojko), Bartosz Wolski, Sergi Samper, Mathieu Scalet, Piotr Ceglarz (88. Christopher Simon) - Samuel Mraz (55. Mbaye Ndiaye).(PAP)

𝐃𝐀𝐑𝐊𝐎 𝐂𝐇𝐔𝐑𝐋𝐈𝐍𝐎𝐕! 🎯 Skrzydłowy Jagiellonii w pięknym stylu wykończył szybki atak i gospodarze prowadzą 2:0 z Motorem Lublin! 🔥📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/H0gzCBGPNM pic.twitter.com/8fAr2NbTPW— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 16, 2025