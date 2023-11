Zagłębie Lubin odmieni koszmarną serię? "Wszyscy poczuwają się do winy"

John van den Brom tak ocenia klasyk z Legią. Co za porównanie trenera Lecha!

Klęska z Rakowem nie powinna się wydarzyć

Szczególnie bolesna była dla Zagłębia wyjazdowa przegrana 0:5 z Rakowem Częstochowa. Mistrz Polski wypunktował zespół z Dolnego Śląska. - Wszyscy uznaliśmy, że takie spotkanie nie ma prawa i nie powinno się w ogóle wydarzyć - powiedział trener Waldemar Fornalik, cytowany przez PAP. - Chęć rehabilitacji u piłkarzy jest bardzo duża. Widać to od pierwszego treningu po meczu w Częstochowie, że generalnie wszyscy poczuwamy się do winy i wszyscy przeżyliśmy ten mecz. Chcemy teraz zagrać bardzo dobry mecz z Widzewem i zatrzeć to złe wrażenie - podkreślił szkoleniowiec.

Widzew chce grać w piłkę

W ostatnich pięciu meczach Zagłębie strzeliło trzy gole, a straciło aż trzynaście bramek. Czy z Widzewem dojdzie do przełamania? - Widzew to drużyna, która też chce grać w piłkę - analizował trener Fornalik. - Potrafią atakować dużą ilością zawodników. Wiemy, że zespoły, które chcą wygrać z Widzewem, muszą zagrać bardzo konsekwentnie, jak również mieć argumenty, jeśli chodzi o grę ofensywną. Postaramy się tak właśnie zaprezentować - zapowiedział szkoleniowiec Zagłębia.

