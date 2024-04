Zbigniew Boniek przejechał się po polskiej lidze. Wyjątkowo ostro, nie pozostawił nawet cienia litości, wyjątkowo sroga wypowiedź

Kiedy Rafał Augustyniak będzie gotowy do gry? Co ze zdrowiem gwiazdy Legii, już wszystko jasne!

Zbigniew Boniek postanowił udzielić wyjątkowo mocnej wypowiedzi na temat polskiej ligi. Były szef Polskiego Związku Piłki Nożnej powiedział o dużych problemach polskiej ligi, porównując ją do innych rozgrywek europejskich. Padły wyjątkowo mocne słowa!

Boniek w rozmowie z "Prawdą Futbolu" powiedział wprost o tym, że polska liga ma swoje problemy i nie da się jej porównać z innymi topowymi rozgrywkami.

- Jeżeli dzisiaj najlepsza drużyna ma 56 punktów, a drużyny spadkowe koło 30. Jakby spojrzeć w topową ligę, to ta różnica to jest nawet 50-60 punktów (...) Oczywiście, że słaba. Dopóki gramy ze sobą, to jest ciekawie. Jeśli oglądasz mecz polskiej ligi i przełączysz na mecz innej, to różnica jest wielka (...) Mamy problem z kreowaniem akcji bramkowych. Mamy wielkie problemy z atakiem pozycyjnym i uwalnianiem się na pozycje - mówił Zbigniew Boniek.

Jak przyznał Zbigniew Boniek, o wiele bardziej ciekawi go polska I liga, gdzie starcia są o wiele bardziej ciekawe.

- - Mecze są ciekawe, ja mecze oglądam. Bardziej mnie czasem bawi nawet pierwsza liga, to tam forma jest fantastyczna. 10 drużyn walczy o ekstraklasę i tam dystanse się wydłużają. Jest więcej przestrzeni i tam mecze są ciekawsze. W ekstraklasie jest dużo taktyki, ale poziom...nie wiem. U nas poziom jest podobny i sami sobie wmawiamy, że w jednym zespole są znakomici piłkarze. W naszej lidze nie ma gwiazd - mówi Boniek.