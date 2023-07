Zbigniew Boniek wskazał swoich kandydatów na mistrza Polski. Zero wątpliwości, nie ma tam Rakowa!

Zbigniew Boniek postanowił odnieść się do powrotu Ekstraklasy! Kibice w całej Polsce już nie mogą się doczekać na wznowienie rozgrywek piłkarskich w Polsce, a jedną z takich osób jest nie kto inny, a były prezes PZPN, który w swoich mediach społecznościowych postanowił wytypować trzech, jego zdaniem, zdecydowanych faworytów do wygrania tytułu. Co ciekawe, były szef PZPN nie wierzy w to, aby Raków Częstochowa był w stanie powtórzyć swój zeszłoroczny sukces.

Zbigniew Boniek powiedział, kto wygra mistrzostwo Polski. Wskazał trzy drużyny

Boniek uważa, że największe szanse na wygranie mistrzostwa Ekstraklasy ma ktoś z trójki Lech Poznań, Legia Warszawa, albo Pogoń Szczecin. Boniek przekazał także pozdrowienia Widzewowi i to właśnie za swój były klub Boniek będzie trzymał kciuki w nadchodzącym sezonie.

- Ruszamy! Wszystkim życzę świetnej formy, zdrowia, pięknych bramek i wspaniałych zwycięstw Mistrzem będzie ktoś z trójki (Legia, Lech, Pogoń). Miłego sezonu i Forza Widzew Łódź - napisał Boniek na swoim Twitterze.