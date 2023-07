Zdobywca Pucharu Polski lepszy od mistrza kraju? Rozpoczynamy sezon 2023/2024!

Kursy TOTALbet: Raków Częstochowa – Legia Warszawa

Sezon 2022/2023 był dla Rakowa Częstochowa historyczny. Drużyna prowadzona przez Marka Papszuna wywalczyła wówczas pierwszy w historii tytuł mistrza Polski, odnosząc zdecydowanie największy sukces od momentu powstania klubu. Po zakończeniu rozgrywek w drużynie spod Jasnej Góry doszło jednak do sporych przetasowań. To najważniejsze dotyczyło naturalnie posady pierwszego szkoleniowca. Architekt sukcesów częstochowian zdecydował się bowiem odejść, a misję kontynuacji jego dzieła działacze powierzyli dotychczasowemu asystentowi – Dawidowi Szwardze. Do sporych zmian doszło także w kadrze pierwszego zespołu, która została wzmocniona kilkoma interesującymi piłkarzami innych drużyn PKO BP Ekstraklasy. Do Rakowa trafili m.in. John Yeboah (Śląsk Wrocław), Łukasz Zwoliński (Lechia Gdańsk) czy Maxime Dominguez (Miedź Legnica). Pojawiały się jednak wątpliwości czy Medaliki – nawet przy wzmocnionej kadrze – będą w stanie wciąż prezentować taki styl i poziom, jak to miało miejsce za kadencji Papuszna. Choć na wysuwanie daleko idących wniosków wciąż jest jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie, kibice częstochowskiej drużyny z pewnością liczyli na lepszy start nowego sezonu w wykonaniu ich ulubieńców. W miniony wtorek mistrz Polski domowym meczem z estońską Florą Tallin rozpoczął kwalifikacje do Ligi Mistrzów. Częstochowianie swoim występem nie powalili na kolana, ale mimo to udało im się wypracować skromną zaliczkę (1:0). Wydaje się, że z każdym kolejnym meczem ekipa ta powinna wyglądać lepiej, a kolejny test czeka ją już w sobotę. Właśnie wtedy dojdzie bowiem do meczu o Superpuchar Polski, w którym Medaliki podejmą Legię Warszawa. Choć szanse na zwycięstwo zdają się być wyrównane, w opinii TOTALbet nieznacznym faworytem będą w tym przypadku goście. Kurs na triumf drużyny ze stolicy bukmacher ustalił na poziomie 2.43, w przypadku gospodarzy jest to z kolei 3.05.

Dla Legii miniony sezon także był zresztą całkiem udany. Przed rokiem wszyscy w Warszawie wciąż mieli jeszcze przed oczami katastrofalną kampanię 2021/2022, gdy drużyna poniosła aż 17 ligowych porażek, przez długi czas znajdując się w gronie zespołów walczących o utrzymanie. Przyjście Kosty Runjaicia oraz kilka ciekawych transferów sprawiło, że na grę Wojskowych patrzyło się w minionych rozgrywkach z dużo większą przyjemnością. Dość powiedzieć, że klub zajął finalnie drugie miejsce w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, wygrywając jednocześnie Puchar Polski. Było to tym bardziej godne uznania, że w finale przeciwko Rakowowi podopieczni niemieckiego szkoleniowca przez blisko 120 minut musieli radzić sobie w osłabieniu. Ostatecznie udało im się zwyciężyć po rzutach karnych, co niewątpliwie było niezwykle udanym zwieńczeniem sezonu. Teraz w stolicy nikt już nie ukrywa, że celem na nadchodzące rozgrywki jest mistrzostwo Polski. Trzeba zresztą przyznać, że ruchy kadrowe Legii wyglądają naprawdę imponująco. Przede wszystkim udało się zatrzymać Josue, który przedłużył swoją umowę z klubem. Doświadczony Portugalczyk w nowym sezonie będzie miał obok siebie kilku naprawdę dobrych piłkarzy, szeregi warszawskiej ekipy zasilili bowiem m.in. Marc Gual (Jagiellonia Białystok), Patryk Kun (Raków Częstochowa) czy Jurgen Elitim (ostatnio Deportivo La Coruna). Na papierze wygląda to obiecująco, na boisku za to… podobnie. Legia w przedsezonowych sparingach potrafiła pokonać takie m.in. Karabach Agdam (2:0) czy RB Salzburg (2:0), udowadniając, że należy się z nią liczyć. Pierwszy prawdziwy test legionistów czeka jednak dopiero w sobotę, gdy w Częstochowie zmierzą się z Rakowem w meczu o Superpuchar Polski. Zapowiada się niezwykle wyrównane starcie, którego minimalnym faworytem będą w opinii TOTALbet warszawianie. Czy faktycznie tak w istocie będzie? Przekonamy się już niebawem.

