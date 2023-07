Znamy powody dlaczego Legia poleciała z Radomia na mecz Ligi Konferencji. Nie uwierzycie

Marek Papszun znalazł nową pracę! To będzie robił po odejściu z Rakowa, jest oficjalny komunikat!

Wszystko przez narastający ruch na stołecznym lotnisku. Slot, czyli tzw. przedział czasowy, w którym rejs powinien się rozpocząć, był niedostępny. Piłkarze Legii nie mogli skorzystać z transportu z "Okęcia", bowiem środowego poranka grafik wylotów był już wypełniony do granic możliwości.

- Decyzja o wybudowaniu Lotniska Warszawa-Radom była podyktowana właśnie wyczerpującą się przepustowością Lotniska Chopina i ryzykiem wystąpienia sytuacji, kiedy przewoźnicy nie mogą realizować rejsów ze względu na ograniczenia przepustowości. Radomski port jest lotniskiem komplementarnym i uzupełniającym dla stołecznego - mówi Anna Dermont,rzecznik PPL

SPRAWDŹ: Tomas Pekhart błysnął w lidze, zabawi się z Kazachami w Lidze Konferencji?

Od początku funkcjonowania, czyli od 27 kwietnia, Lotnisko Warszawa-Radom odprawiło ponad 43 tys. podróżnych (do teraz). W samym lipcu skorzystało z niego 18 tys. osób, a do końca miesiąca pozostało jeszcze kilka dni. Oznacza to, że tylko w lipcu Lotnisko Warszawa-Radom odprawi więcej pasażerów niż poprzednik radomskiego portu przez cały okres swojego funkcjonowania w latach 2015-2017. Obecnie Lotnisko Warszawa-Radom wykonuje tygodniowo 30 pasażerskich operacji lotniczych.

Połączenia obsługiwane są przez dwóch przewoźników: Polskie Linie Lotnicze LOT i czarterowy Enter Air.

Rejsy regularne jak i czarterowe realizowane na sześciu trasach – Rzym, Paryż, Warna, Preweza, Tirana i Antalya. Wyjazdy na wakacje oferują: Itaka, Tui, Nekera, Greckie Podróże, Rego-Bis, Coral Travel.

W sezonie zimowym utrzymane zostaną rozkładowe rejsy do Rzymu i Paryża. Zgodnie z zapowiedziami przewoźnika loty do stolic Francji i Włoch będą wykonywane trzy razy w tygodniu.

ZOBACZ: Nicki Pedersen dla "Super Expressu": Nie każdy musi mnie lubić. Zakładam kask i ścigam się po swojemu [WYWIAD]

W zimowej siatce połączeń pojawią się także loty czarterowe. Pierwsze z nich ogłoszone zostało przez biuro podróży Anex Tour. Polecieć będzie można do egipskiego kurortu Szarm el-Szejk. Połączenia do Egiptu, obsługiwane Boeingami 757-300 ukraińskich linii Skyline Express Airlines, realizowane będą w każdy piątek od 27 października do 12 kwietnia.

Pasażerowie rejsów z i do Lotniska Warszawa-Radom mogą korzystać z przejazdów bezpłatnymi shuttle busami między Warszawą a Radomiem oraz Kielcami i Skarżyskiem-Kamienną a Radomiem.

Rozkład kursów dostosowany jest do aktualnej siatki połączeń lotniczych. Lotnisko oferuje również atrakcyjny cenowo parking tuż przy samym terminalu.

ZOBACZ: Marek Papszun znalazł nową pracę! To będzie robił po odejściu z Rakowa, jest oficjalny komunikat!