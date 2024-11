Był na meczu Legia - Dinamo, protestował przeciwko Łukaszence. Teraz dostał wyrok

Podczas czwartkowego meczu Legii Warszawa z Dinamem Mińsk trudno było nie odnieść wrażenia, że sama piłka zeszła na dalszy plan. Zarówno kibice zgromadzeni na "Żylecie" (ci najbardziej zagorzali z Warszawy), jak i w sektorze gości wspólnie protestowali przeciwko rządzącemu na Białorusi Aleksandrowi Łukaszence. Na całym stadionie dominowały biało-czerwono-białe flagi wolnej Białorusi, a po obu stronach trybun niosły się okrzyki i powiewały transparenty "pozdrawiające" sprawującego autorytarną władzę prezydenta. Jeden z obecnych w sektorze gości Białorusinów został zatrzymany i już w piątek usłyszał wyrok.

Legia Warszawa – Dinamo Mińsk: Znajdź się na trybunach! Galeria zdjęć kibiców

Chodzi o byłego więźnia politycznego na Białorusi - Dmitrija Abramuka. W piątek (8 listopada) został doprowadzony przed sąd w Warszawie i otrzymał dwuletni zakaz stadionowy za niewykonywanie poleceń ochrony. Zaczęło się od eksponowanych politycznych transparentów, których zakazuje regulamin UEFA.

"Do całej akcji doszło w trakcie pierwszej części meczu. Ochroniarze podeszli do Abramuka i zażądali oddania trzymanego przez niego transparentu. Białorusin odmówił i stawiał opór. On sam mówi o niegrzecznym potraktowaniu go przez pracowników ochrony i wyrywaniu flagi" - opisuje zdarzenie białoruski dziennik "Tribuna", czyli sportowa gazeta uznana swego czasu przez reżim za ekstremistyczną.