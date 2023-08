Były gwiazdor Liverpoolu szalał na trybunach w roli kibica. Zobacz jak dopingował Spartaka w meczu z Lechem [WIDEO]

Kosta Runjaić wyznał, co myśli o Midjylland. Ważne słowa, to brzmi jak przestroga

To znakomity piłkarz, który obecnie jest u schyłku swojej kariery. Od 2008 roku przez dziesięć lat bronił barw Liverpoolu będąc podporą defensywy. Przez pięć sezonów lat grał z „The Reds” w Lidze Mistrzów oraz zdobył puchar Ligi Angielskiej. Największe osiągniecie w europejskich pucharach zaliczył w barwach Zenita Petersburg, zdobywając z nim Puchar UEFA (2007). 39-letni Skrtel gra jeszcze w małym klubie słowackim Roztocno, do którego przeszedł właśnie ze Spartaka w lipcu ubiegłego roku. Widocznie miłość do Spartaka jest tak wielka, że wspiera byłych kolegów z trybun.

Pierwszą połowę obejrzał wśród najzagorzalszych kibiców Spartaka, będąc jednym z wodzirejów głośnego dopingu. Później przeniósł się do loży VIP, ale i w niej podrywał do dopingu siedzące obok osoby. Głośny doping, nie tylko Skrtela, mocno nakręcił piłkarzy z Trnawy, którzy walczyli z wielkim zaangażowaniem. Przed rokiem, gdy Spartak rywalizował w Lidze Konferencji Europy z Rakowem, były 104– krotny reprezentant Słowacji również wspierał byłych kolegów z trybun. Z gorszym skutkiem, bo Raków okazał się wówczas lepszy w dwumeczu. Obecnie słowacki klub powalczy z ukraińskim Dnipro-1 o grę w fazie grupowej Ligi Konferencji.

Pogoń wygrała na oczach Fernando Santosa. Bramkarz Belgów zrewanżował się prezentem

Martin Skrtel najpierw był w młynie kibiców Spartaka, a później przeniósł tę atmosferę do loży VIPpic.twitter.com/mEUhG0Eu33— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 18, 2023