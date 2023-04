Czas wyłonić komplet półfinalistów! Przed nami elektryzujące rewanże

Kursy TOTALbet: ćwierćfinały Ligi Europy

Od samego początku zdecydowanie najciekawiej zapowiadało się starcie Manchesteru United z Sevillą i trzeba przyznać, że pierwszy mecz na Old Trafford nie zawiódł naszych oczekiwań. Gospodarze szybko objęli dwubramkowe prowadzenie (dublet Sabitzera) i wydawało się, że kontrolują boiskowe wydarzenia. Po przerwie Czerwone Diabły także dwa razy trafiały do siatki, problem w tym, że… w obu przypadkach były to gole samobójcze! Najpierw własnego bramkarza pokonał Malacia, a w doliczonym czasie gry to samo uczynił Maguire. Ostatecznie mecz zakończył się remisem, co przed rewanżem w stolicy Andaluzji w lepszej sytuacji stawia drużynę z Półwyspu Iberyjskiego. Tak przynajmniej mogłoby wydawać się na pierwszy rzut oka, w opinii bukmacherów z TOTALbet większe szanse na awans mają bowiem goście z Wysp Brytyjskich. Kurs na taki rozwój wypadków wynosi bowiem 1.61, w przypadku awansu Sevilli jest to z kolei 2.28.

Bardzo ciekawie będzie z pewnością także w starciu Sportingu Lizbona z Juventusem. Ekipa z Portugalii przed tygodniem pokazała się na Allianz Stadium ze znakomitej strony, ale finalnie musiała przełknąć gorzką pigułkę w postaci jednobramkowej porażki – „złotego gola” strzelił Gatti. Przed rewanżem wydaje się jednak, że drużyna prowadzona przez Rubena Amorima ma spore szanse na odwrócenie losów dwumeczu. Przemawiać za tym może ich świetna postawa przed tygodniem, a także fakt, że w obecnej edycji potrafili już radzić sobie z teoretycznie silniejszymi zespołami. Pamiętajmy, że w poprzedniej rundzie w dwumeczu okazali się lepsi od Arsenalu. W bramce Juventusu powinniśmy już natomiast zobaczyć Wojciecha Szczęsnego, który przedwcześnie musiał opuścić plac gry podczas pierwszego meczu tych drużyn. Reprezentant Polski w weekend odpoczywał, teraz będzie już jednak do dyspozycji trenera Maxa Allegriego. Zdaniem TOTALbet powrót 33-latka nie uchroni jednak Starej Damy od porażki. Faworytem rewanżowego starcia jest w opinii bukmachera Sporting, a kurs na jego wygraną wynosi 2.31. W przypadku zwycięstwa turyńczyków jest to 3.35.

Kulisy premiery filmu o Robercie Lewandowskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W odwrotnej sytuacji do Juventusu jest inna włoska ekipa – AS Roma. Podopieczni Jose Mourinho przed tygodniem ulegli w Rotterdamie Feyenoordowi 0:1, do rewanżu przystąpią zatem z ogromną żądzą rewanżu. Jedynego gola w tamtym meczu strzelił Wieffer, ale trzeba pamiętać, że wcześniej to ekipa z Rzymu miała znakomitą okazję na otwarcie rezultatu spotkania. Pellegrini nie wykorzystał jednak rzutu karnego, co ewidentnie zemściło się w kolejnych minutach. Mimo tego wydaje się, że szanse obu zespołów na awans do półfinału Ligi Europy są mocno zbliżone. Jedno jest pewne – która z nich nie okaże się lepsza, w dalszej fazie wciąż będziemy mieli biało-czerwony akcent. Można bowiem spodziewać się, że w czwartek na murawę wybiegnie dwóch reprezentantów Polski – Nicola Zalewski po stronie Romy i Sebastian Szymański w Feyenoordzie. Który z nich ma większe szanse na triumf? Zdaniem TOTALbet – Zalewski. Wg legalnego polskiego bukmachera dość wyraźnym faworytem pojedynku na Stadio Olimpico będą bowiem gospodarze.

Last, but not the least, a zatem pojedynek Royale Union SG z Bayerem Leverkusen. Belgijska ekipa robi postępy w zadziwiającym tempie. W zeszłym sezonie – będąc beniaminkiem – wywalczyła wicemistrzostwo kraju. Teraz jest już w ćwierćfinale Ligi Europy, a w rodzimej lidze ponownie znajduje się w ścisłej czołówce. Co więcej, europejska przygoda Royale Union wcale nie musi skończyć się na tym etapie. Podopieczni Karela Geraertsa zremisowali przed tygodniem wyjazdowy mecz w Leverkusen, co przed rewanżem na własnym obiekcie stawia ich w naprawdę niezłej sytuacji. Zdaniem TOTALbet w tym przypadku nie będziemy jednak świadkami kolejnej sensacji. W opinii bukmachera Aptekarze będą zarówno faworytem do wygrania rewanżu, jak i pewniakiem do awansu do półfinału. Futbol ma jednak to do siebie, że nie zawsze faworyt wygrywa…

Sonda Kto wygra Ligę Europy? Manchester United Juventus AS Roma Inny zespół

Wybrane kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Sevilla – 3.47 remis – 3.70 Man Utd – 2.12

Sporting – 2.31 remis – 3.35 Juventus – 3.35

Roma – 1.85 remis – 3.70 Feyenoord – 4.55

Royale – 3.65 remis – 3.60 Bayer – 2.08

Podane kursy mogą ulec zmianie.

All to play for 👊Who's going through?#UEL pic.twitter.com/oAIz6vlJXg— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 17, 2023

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.