Djurgardens - Lech Poznań TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać mecz Djurgardens - Lech Poznań STREAM ONLINE LIVE 16.03.2023 Na jakim programie Lech Poznań mecz dzisiaj Transmisja TV

Lech Poznań już dzisiaj zagra rewanżowy mecz z Djurgardens w 1/8 finału Ligi Konferencji. Upragniony awans do ćwierćfinału jest blisko, bo w pierwszym meczu Kolejorz wygrał 2:0. Dwubramkowa zaliczka, z jaką Lech wyjechał na rewanż do Sztokholmu, to w dużej mierze zasługa Filipa Marchwińskiego, który z zimną krwią w końcówce meczu przy Bułgarskiej wykorzystał doskonałą okazję bramkową.

Czy Lech Poznań wykorzysta szansę i przypieczętuje awans? - Lecimy do Szwecji z przewagą dwóch goli, ale niech żaden z kibiców nie myśli, że to będzie łatwy mecz i spokojnie awansujemy do ćwierćfinału. Mamy pewność, że Djurgardens poprzeczkę zawiesi nam dużo wyżej, niż w Poznaniu. Dlatego trzeba będzie zagrać przede wszystkim mądrze – mówi „Super Expressowi” Filip Marchwiński. Wychowanek Lecha w miniony weekend wyszedł w podstawowej jedenastce poznańskiej drużyny na mecz z Piastem. I zebrał sporo wyrazów krytyki, zwłaszcza za zmarnowanie doskonałej sytuacji już w 4. minucie tego spotkania. W europejskich pucharach jednak – dostając szansę od Johna van den Broma – nie zawodzi, zaliczając arcyważne trafienia. To jego gol na początku dogrywki rewanżowego meczu z Vikingurem Rejkawik w ostatniej rundzie kwalifikacji dała poznaniakom awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.

Po remisie w Gliwicach (1:1) w poznańskiej ekipie od kilkudziesięciu godzin rozmawia się już tylko o rewanżu w Sztokholmie. Dużo do przekazania mieli kolegom zwłaszcza rodacy ich czwartkowych rywali: Mikael Ishak, Jesper Karlström, Filip Dagerstal. - Ostrzegali, że mimo porażki 0:2 w pierwszym meczu, piłkarze Djurgardens na pewno nie zwątpili w awans i pójdą po pełną pulę. Że ruszą na nas od pierwszego gwizdka, grając zupełnie inaczej, niż w Poznaniu. A jak im jeszcze miejscowi kibice krzykną z trybun, to... będziemy musieli się pilnować, żeby szybko nie stracić bramki – podkreśla Filip Marchwiński. Ale też przypomina, że Lech mądrze i wyrachowanie grać potrafi, czego dowodem - wyjazdowy mecz 1/16 finału z Bodo/Glimt.

Czy i tym razem – niczym dżoker wchodzący z ławki – Filip Marchwiński zapisze się w protokole meczowym w rubryce „autor gola”? - Niczego obiecuję, bo nie lubię takich obietnic składać. Ale jak dostanę szansę, będę się starał o bramkę – zapowiada 21-letni napastnik. A że optymizmu mu nie brak, rzucił już okiem na... listę potencjalnych rywali Kolejorza w ćwierćfinale. - Najfajniej byłoby zagrać z West Ham. Ale z Lazio też byłoby nieźle – rozmarzył się na koniec naszej rozmowy.

Mecz Djurgardens - Lech Poznań w 1/8 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany w czwartek 16 marca 2023. Początek meczu Djurgardens - Lech Poznań o godzinie 18.45. Transmisja NA ŻYWO z meczu Djurgardens - Lech Poznań na platformie streamingowej Viaplay.pl

To jeszcze na koniec dnia - tak wyglądała nasza podróż do Sztokholmu 🇸🇪✈️ A jutro powalczymy o to, by napisać kolejną piękną historię 🫡#UECL #DIFLPO pic.twitter.com/Ft5f9B8BiL— Lech Poznań (@LechPoznan) March 15, 2023