Wicemistrzowie kraju, piłkarze Śląska, swoje spotkanie z wicemistrzem Łotwy, Riga FC zagrają już w środowe popołudnie (godz. 18.00) w stolicy tego kraju. Rewanż przewidziano osiem dni później w stolicy Dolnego Śląska. Na tę rywalizację wrocławscy kibice czekają z wielką niecierpliwością i nadzieją, że podopieczni Jacka Magiery z aktualnym (po 23. kolejkach – na Łotwie gra się systemem wiosna-jesień) wiceliderem Virsligi się uporają.

W trzeciej rundzie na wrocławian czekać będzie bowiem rywal ciekawy pod względem sportowym, a może także… geograficznym. Los na potencjalnego przeciwnika Śląska wyznaczył bowiem zwycięzcę pary FC Sankt Gallen - Toboł Kustanaj. O ile wyjazd do Szwajcarii nie jest wielkim problemem, o tyle ewentualny wyprawa do Kazachstanu to niemałe wyzwanie organizacyjne. Zespół z tego kraju „spadł” do Ligi Konferencji z Ligi Europy, w której w 1. rundzie nie poradził sobie ze Słowakami z Rużomberoka (2:5 i 1:0).

🏆 Wygrany z pary FC St. Gallen 🇨🇭 / FC Tobol 🇰🇿 rywalem Śląska Wrocław lub Rigi FC w III rundzie eliminacji @europacnfleague! Pierwszy mecz odbędzie się 8 sierpnia na wyjeździe, a rewanż 15 sierpnia na własnym stadionie. pic.twitter.com/4Rzqr9moFC— Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) July 22, 2024

Do fazy grupowej mocno pod górkę. Pogromca polskich drużyn potencjalnym rywalem Legii

Do LK z LE spadł też kosowski zespół Llapi Podujeve – i to za sprawą zdobywcy Pucharu Polski, krakowskiej Wisły. Teraz może być przeciwnikiem Legii w 3. rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Los zdecydował, że to właśnie albo Llapi, albo Duńczycy z Brøndby IF staną na drodze teamu Goncalo Feio. O ile oczywiście stołeczna ekipa w czwartek przy Łazienkowskiej (godz. 20.45), a potem na wyjeździe w szczególnym dla Warszawy dniu (1 sierpnia), upora się z egzotycznym przeciwnikiem, walijskim Caernarfon Town…

Legia, sklasyfikowana najwyżej z polskich drużyn w rankingu klubowym UEFA, jawi się oczywiście faworytem w każdym z zestawień potencjalnych rywali. Warto jednak pamiętać, że w ostatnich pięciu latach Brøndby IF w pucharowych bojach okazywało się lepsze od gdańskiej Lechii i szczecińskiej Pogoni. A i Legii powinęła się noga w starciu z tym zespołem – 15 lat temu, w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy (nie było wówczas Ligi Konferencji).

Mecze 3. rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji rozegrane zostaną 8 i 15 sierpnia.