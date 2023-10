Fantastyczne wieści dla kibiców Legii przed meczem z Alkmaar. Nerwowe oczekiwanie dobiegło końca

Wszołek nie wybrał się do Białegostoku na mecz z Jagiellonią (przegrany 0:2). Przerwa w grze Augustyniaka trwała zdecydowanie dłużej, bowiem od rewanżowego meczu z FC Midtjylland w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy. Serwis legia.net informuje, że Augustyniak wrócił do zdrowia. W miniony weekend rozegrał 75 min w meczu rezerw Legii z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. To ostatecznie zaważyło o braniu go pod uwagę przy ustalaniu składu na mecz z Alkmaar.

Paweł Wszołek to zdecydowanie jeden z najlepszych piłkarzy Legii (trzy gole i dziesięć asyst), a nawet całej ligi. Wojskowym nie mógł pomóc w meczu z Jagiellonią z powodu drobnej infekcji. Trener Kosta Runjaic dał mu wolne, które ponoć było już wcześniej zaplanowane.

Legia wyruszy na mecz z AZ z nadziejami na kolejny komplet punktów. Warszawianie sprawili sporą niespodziankę, pokonując u siebie w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji Europy Aston Villę 3:2. Starcie z AZ Alkmaar w czwartek o 21.00.

