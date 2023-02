Fatalne wieści dla Roberta Lewandowskiego i jego kolegów. Barcelona traci ważnego zawodnika

Polscy kibice mają powody do radości! Wiosną europejskie puchary zawitają nie tylko do Poznania

FC Barcelona nie zaczęła najlepiej sezonu 2022/2023. Choć nie odstawała zbytnio w LaLiga od Realu i jedyną porażkę zanotowała właśnie przeciwko „Królewskim” to bardzo szybko wypisała się z walki o Ligę Mistrzów, zajmując drugi rok z rzędu 3. miejsce w grupie i trafiając do Ligi Europy. Xavi z pewnością żałuje, bowiem jego zespół po mundialu prezentuje się wyśmienicie – zdobył Superpuchar Hiszpanii, odstawił Real na 8 punktów w LaLiga oraz awansował do półfinału Pucharu Króla. Choć Liga Mistrzów w tym sezonie przepadła, to „Duma Katalonii” z pewnością zrobi wszystko, by jak najlepiej zaprezentować się w Lidze Europy. Niestety, przed prestiżowym starciem z Manchesterem United z gry wypadła bardzo ważna postać dla hiszpańskiej drużyny.

Barcelona będzie musiała poradzić sobie bez Busquetsa

Jednym z najbardziej doświadczonych zawodników z zespole Xaviego jest Sergio Busquets. To nie tylko dobry pomocnik, ale przede wszystkim lider, który pamięta największe sukcesy Barcelony ostatnich lat. Jak donosi „Mundo Deportivo”, uraz Busquetsa, którego nabawił się już w 4. minucie meczu z Sevillą, jest na tyle poważny (skręcenie stawu skokowego), że zawodnika nie zobaczymy na boisku przez najbliższe 2-3 tygodnie.

To z kolei oznacza, że Xavi będzie musiał radzić sobie bez Busquetsa nie tylko w meczu z Villarreal 12 lutego w LaLiga, ale także w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Europy przeciwko Manchesterowi United, który odbędzie się w czwartek, 16 lutego. Możliwe, że pojawi się on w rewanżowym spotkaniu tydzień później, ale póki co sprawa nie jest przesądzona.