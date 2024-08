i Autor: Cyfrasport Jacek Magiera

Kwalifikacje Ligi Konferencji

Jacek Magiera naprawdę w to wierzy! Nie zostawił co do tego wątpliwości, wskazał za to niezbędny warunek

Osiem dni temu piłkarze Śląska w pierwszym spotkaniu 3. rundy kwalifikacji Ligi Konferencji przegrali w Sankt Gallen 0:2, czym znacząco skomplikowali sobie sytuację przed dzisiejszym rewanżem i mocno zredukowali szanse na sukces w dwumeczu. Ale… - Możemy odrobić straty – zapewnia trener wicemistrzów Polski.