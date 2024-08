Jan Tomaszewski nie wytrzymał po skandalu w meczu Śląska Wrocław! Sędzia równany z ziemią, zwrócił się do Jacka Magiery

- Nie są tutaj winni piłkarze. Niestety... chorwacki sędzia wypuścił to spotkanie, w ogóle nie panował nad tym. Trzy czerwone kartki udzielił zawodnikom Śląska Wrocław, Jeszcze raz podkreślam - dla mnie tutaj była wielka afera z udziałem sędziego. Sędzia po prostu rozprowadził mecz. Ktoś napisał, że sędzia był 12. zawodnikiem Szwajcarów - w pełni się zgadzam. - ocenił surowo Jan Tomaszewski podczas łączenia z "Super Expressem", wprost oskarżając chorwackiego arbitra Duje Strukana o to, że wynik spotkania wyeliminował piłkarzy Śląska z europejskich pucharów.

Nie tylko zachowanie sędziego na boisku nie przypadło do gustu legendarnemu bramkarzowi. Po tym, jak spotkanie dobiegło już końca, trener Śląska Wrocław pod wpływem emocji, chciał jeszcze wyjaśnić parę kwestii z arbitrem już w korytarzach stadionu. Tomaszewski przypomniał jednak szkoleniowcowi, że takie sytuacje również nie powinny mieć miejsca. - Co mi się nie podobało po tym meczu - Jacek Magiera, którego bardzo szanuję (...) chciał z jakimś zawodnikiem wejść do sędziów.. Jacku, nie wolno tego robić! Ja wiem, że adrenalina, ale nie wolno tego robić. Bez względu na to, jak sędziował, to jest nietykalny. - dodał były bramkarz biało-czerwonych.