Jasny przekaz Josue przed rewanżem z Molde. To zwiastuje walkę do ostatniej kropli potu

W Europie jest o co grać. Do tej pory Legia zarobiła w pucharach w sumie 23 miliony złotych, a za ewentualne przejście Molde dorzuci dodatkowe 2,7 mln zł. Niestety, porażka w pierwszym meczu mocno utrudniła życie legionistom.

- Widzieliśmy, że są dobrzy w przejściu z defensywy w ofensywę – analizował po pierwszym meczu Josue. - Strzelili trzy gole, ale najważniejsze, że nauczyliśmy się na własnych błędach i po przerwie zagraliśmy lepiej. Potrzeba było dużo mocy, aby wrócić do gry i pokazaliśmy, że jest to możliwe. Kiedy gramy po swojemu, kiedy jesteśmy pełni koncentracji, możemy wygrać z każdym. Myślę, że w pierwszej połowie brakowało nam trochę indywidualnej jakości, aby utrzymać dłużej piłkę. Było ciężko, ale myślę, że jest to możliwe i mogliśmy strzelić więcej niż dwa gole. Oczywiście nikt nie jest zadowolony z tego wyniku, ale awans jest nadal możliwy. Szczególnie, że teraz gramy w domu – zaznaczył Portugalczyk.

Legia błyszczała na salonach. Premiera serialu "Legia. Do końca"

Josue: Przyświeca nam dewiza: „Nigdy się nie poddawaj”

Po raz kolejny w tym sezonie europejskich pucharów Legia pokazała, że potrafi odrabiać straty. Tak było m.in. w horrorze z Austrią w Wiedniu.

- Jako zespół wciąż wiele udowadniamy. Musimy jednak częściej utrzymywać się przy piłce, być mądrzejszymi i lepiej poruszać się z piłką. Wiemy, że nie jest łatwo grać przeciwko nam. Mamy też jakość w Europie. Myślę, że była to dobra lekcja dla nas jako zespołu, dla naszych zawodników. Przyświeca nam dewiza: „Nigdy się nie poddawaj”, bo to jest Legia, to jest we krwi Legii. Pokazaliśmy to wiele razy.

W Legii w przerwie zimowej zaszło sporo zmian. Z zespołem pożegnał się m.in. Bartosz Slisz, który przeszedł do zespołu Atlanta United z USA. Czy Josue czuje się mniej komfortowo na boisku bez Bartosza Slisza?

- Ja? Nie, całą wcześniejszą karierę grałem bez Bartosza Slisza. Ale jeśli pytacie mnie osobiście, to gdybym mógł mieć Bartosza Slisza obok, to oczywiście chciałbym. Bartka będzie mi brakować i zespołowi też. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Ale to jest tak, że jak wygramy na przykład 5:0, to nie będzie pytał o Slisza. Wszyscy będą za nim tęsknić, ale mam nadzieję, że chłopaki, którzy tu są, spróbują jak najlepiej go zastąpić.