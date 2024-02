Legia odzyska mistrzostwo Polski? Legenda klubu stawia taką prognozę, jasne stanowisko

Ważne jest, żeby podobnych wpadek już nie było

Stołeczny klub punkt z Puszczą wyrwał w ostatniej chwili. Gola strzelił Maciej Rosołek, który wepchnął z bliska piłkę do siatki beniaminka. - Strata punktów u siebie z takim przeciwnikiem jak Puszcza powoduje, że bardzo trudno będzie zdobyć mistrzostwo Polski - powiedział Marek Jóźwiak w rozmowie z PAP. - Ważne jest, żeby podobnych wpadek już nie było, ponieważ do końca sezonu jest coraz mniej meczów. Jeśli Legia chce się włączyć do walki o tytuł, to nie może tracić punktów z rywalami, którzy mają mniejsze możliwości pod każdym względem - stwierdził.

Legia musi wygrywać mecze, najlepiej seryjnie

Legia zajmuje czwarte miejsce w ekstraklasie. Czy w kolejnych występach odrobi dystans do liderów ligi? - Pięć punktów można odrobić w dwie kolejki - ocenił Jóźwiak, cytowany przez PAP. - Legia musi jednak wygrywać mecze, najlepiej seryjnie. Nikt nie będzie im rozdawał punktów za darmo. Poza tym z Legią każdy chce wygrać i jest dodatkowo zmotywowany - zaznaczył były obrońca warszawskiego klubu.

