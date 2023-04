Kibice Lecha Poznań nie zobaczyli gola w meczu z Fiorentiną. Niesamowita i szalona sytuacja na stadionie!

Pilne wieści tuż przed meczem Lech - Fiorentina! To on zastąpi Bartosza Salamona, decyzja już zapadła

Lech Poznań wciąż walczy w europejskich pucharach. "Kolejorz" reprezentuje Polskę w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. Mecz z Fiorentiną nie rozpoczął się dobrze dla gospodarzy, którzy już po kilku minutach przegrywali 0:1. To trafienie fani przy Bułgarskiej zobaczyli, ale gol na 1:1 został przez wielu pominięty. Kibice nadrobili go dopiero podczas powtórki na telebimie po chwili.

Relacja na żywo z meczu Lech - Fiorentina

Lech - Fiorentina: Kibice na stadionie nie zobaczyli bramki!

Fani piłki nożnej doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak zagorzałymi kibicami są fani "Kolejorza". Jednym z ich znaków rozpoznawczych jest tzw. "do the Poznań" (z ang. "robić Poznań). Co to oznacza?

Kibice Lecha Poznań odwracają się plecami do płyty boiska i trzymając się za ramiona zaczynają skakać. Cały stadion zaczął to robić w 19 minucie i 22 sekundzie. Z tego powodu gol dla "Kolejorza" został przegapiony przez większość fanów.

Uroczy był ten ryk kibiców po powtórce na telebimie, bo w trakcie gola robili "Poznan" i byli obróceni plecami do bramki.Ale dziwne uczucie, gdy siedzisz na takim kolosie i cały trzęsie się od skakania 40 tys. ludzi.— Damian Smyk (@D_Smyk) April 13, 2023

Na tę przedziwną sytuację zwrócili także uwagę komentatorzy TVP Mateusz Borek i Viaplay Rafał Wolski.