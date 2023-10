Kosta Runjaić wypalił na konferencji prasowej, chodzi o sytuację na świecie. „Tego najbardziej się boję”

Na piłkarzach Legii coraz większe ciśnienie, ponieważ po kilku porażkach sytuacja w lidze jest trudniejsza, a i w Lidze Konferencji trzeba wygrać ze Zrinjskim, żeby nie zmniejszyć szans na wyjście z grupy.

- Dlaczego atmosfera miałaby być zła? - zaczął Runjaić. - Zdajemy sobie z niej sprawę, ale nie potrzebujemy mówić o niej dużo. Robimy wszystko, by przerwać złą passę. Wiemy co robiliśmy dobrze, jesteśmy świadomi naszych błędów. Pojawiały się błędy na poziomie podstawowym i nieakceptowanym przeze mnie. Musimy zmierzyć się z tym testem, mamy świadomość wagi tego meczu – dodał Runjaić.

W meczu ze Zrinjskim Legia zagra pod dużym ciśnieniem. Piąta porażka z rzędu byłaby problemem dla klubu, ale Runjaić nie dopuszcza do siebie tej myśli.

- Najbardziej obawiam się wybuchu trzeciej wojny światowej. Nie boję się poza tym niczego. Chcemy przygotować się do tego meczu jak najlepiej. Musimy wrócić do korzeni. Walka do końca, zaangażowanie do końca, duch drużyny, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Potrzebny jest charakter. Zrinjski to jest to drużyna bardzo niebezpieczna ze stałych fragmentów, może cię zranić, jeżeli podejdziesz do meczu niewłaściwie – przeanalizował Runjaić.

