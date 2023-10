Były reprezentant Polski nie dotrwał w Płocku do zimy. Piłkarze Wisły pod skrzydłami Żurawia?

Cięzko w to uwierzyć!

Saganowski objął stery w Wiśle pod koniec ubiegłego sezonu zastępując Pavola Stano. Misja ratowania Nafciarzy zakończyła się niepowodzeniem i spadli oni z hukiem do I ligi. Latem Wisła przebudowała kadrę, odeszło z niej kilku czołowych piłkarzy. Drużyna grała przeciętnie, a w ostatni weekend doznała druzgocącej porażki w Legnicy z Miedzią 0:4. Zespół zajmuje 11. miejsce w I lidze z dorobkiem 16 punktów (po cztery zwycięstwa, remisy i porażki). Już od kilku dni mówiono o zmianie na stanowisku trenera, a dzisiaj stało się to faktem. Podziękowano Saganowskiemu i jego asystentowi.

Legenda Śląska Wrocław pod wrażeniem Erika Exposito. Te cechy Hiszpana imponują mu najbardziej

W gronie kandydatów na nowego szkoleniowca pojawiało się między innymi nazwisko byłego selekcjonera Jerzego Brzęczka, który przed objęciem tej funkcji pracował w Płocku. W kontekście pracy w Płocku wymieniani byli i są w dalszym ciągu m.in. Michał Bartoszek, Piotr Tworek, Kazimierz Moskal i Janusz Niedźwiedź oraz Dariusz Żuraw. Wiele wskazuje na to, że ten ostatni będzie szkoleniowcem Nafciarzy. Poinformował o tym portal "Nafciarski.pl”. Nazwisko następcy Saganowskiego poznamy zapewne jutro, bo Wisła zapowiedziała konferencję prasową na godz. 12.00. Żuraw pozostaje obecnie bez pracy, a do czerwca tego roku prowadził Podbeskidzie. Największe sukcesy odniósł w Lechu Poznań, zdobywając z nim wicemistrzostwo Polski (2019/20), oraz awansując do fazy grupowej Ligi Europy UEFA.

Piłkarz z Ukrainy uciekł do Rosji! Jego były klub zareagował błyskawicznie, decyzja mogła być jedna