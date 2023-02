Lech Poznań - Bodo/Glimt TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Konferencji Lech - Bodo STREAM LIVE ONLINE mecz Lech - Bodo GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 23.02 w internecie

Lech Poznań - Bodo/Glimt TV TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie oglądać mecz LKE Lech - Bodo dzisiaj 23.02

Lech w dobrym stylu wyszedł z grupy z Villarreal, Hapoelem Beer Szewa i Austrią Wiedeń, ale po losowaniu nie było zbyt dużo optymizmu. Bodo/Glimt to stosunkowo młody zespół w Europie, jednak wszedł na europejskie salony z przytupem. W zeszłym roku odpadł z Legią Warszawa już w 1. rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów, by później dojść do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Po drodze ograł u siebie m.in. AS Roma 6:1 i 2:1, a także Celtic i AZ Alkmaar. Nic dziwnego, że fani Kolejorza obawiali się wyjazdu do Norwegii, ale polski zespół wrócił ze Skandynawii z korzystnym wynikiem. Lech wywalczył w pierwszym meczu bezbramkowy remis i przed rewanżem jest w naprawdę dobrej sytuacji.

Liga Konferencji Lech - Bodo STREAM LIVE ONLINE Lech - Bodo na żywo w INTERNECIE

Co prawda lepszym zespołem w pierwszym starciu było Bodo, jednak nie przełożyło się to na jakąkolwiek zaliczkę. Wobec tego kibice Lecha mogą spokojnie myśleć o awansie. Występ przed własną publicznością powinien dodać podopiecznym Johna van den Broma otuchy i odwagi. Trudno zakładać, by byli na stadionie przy ul. Bułgarskiej jedynie statystami. Tym bardziej, że mogą zostać pierwszą polską drużyną od wielu lat, która wygra wiosną dwumecz w Europie. Niewykluczone, że o awansie w starciu Lecha z Bodo rozstrzygnie dogrywka bądź rzuty karne.

Mecz Lech Poznań - Bodo/Glimt odbędzie się w czwartek, 23 lutego, o godzinie 21:00. TRANSMISJA w TV na kanale TVP Sport. STREAM LIVE ONLINE dostępny będzie na stronie sport.tvp.pl oraz w płatnej usłudze streamingowej Viaplay. Relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy.

