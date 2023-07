Lech Poznań - Zalgiris TV na żywo Lech Poznań - Zalgiris gdzie oglądać mecz Lech Poznań - Zalgiris dzisiaj 27.07.2023 na jakim programie El. LKE Lech Poznań - Zalgiris live online na żywo

Korupcja w Lidze Konferencji Europy? Padły poważne podejrzenia co do wyniku jednego z meczów, media ujawniają

W zeszłym sezonie to Kolejorz bronił honoru polskiej piłki na arenie międzynarodowej. I zrobił to fenomenalnie, bowiem nikt nie spodziewał się, że poznański klub dotrze aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Lechici do końca walczyli o awans do najlepszej czwórki, ale ostatecznie lepsza okazała się Fiorentina. Zresztą Fiołki z Florencji dotarły aż do finału, przegrywając w Pradze z West Hamem United. Wszyscy na Bułgarskiej wierzą, że osiągnięcie podobnego sukcesu jest możliwe. Trzeba jednak przejść eliminacje i już dziś na zespół Johna van der Broma czeka pierwsza przeszkoda.

Gdzie oglądać Lech Poznań - Zalgiris TV na żywo transmisja El. LKE Lech Poznań - Zalgiris dzisiaj live online mecz Lech Poznań - Zalgiris na jakim programie dzisiaj Lech Poznań - Zalgiris 27.07.2023?

Pierwsze spotkanie II rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy Lech Poznań - Zalgiris zaplanowane jest na czwartek 27 lipca i rozpocznie się o godzinie 20:25. TRANSMISJA NA ŻYWO z meczu Lech Poznań - Zalgiris prowadzona będzie przez stację TVP Sport. Kibice będą mogli śledzić także losy meczu poprzez stream live online, za pośrednictwem oficjalnej strony TVP Sport, czyli sport.tv.pl. Ponadto, na portalu sport.se.pl prowadzona będzie RELACJA NA ŻYWO ze spotkania Lech Poznań - Zalgiris. Zapraszamy!

ZOBACZ: Kosta Runjaić o nowej umowie z wicemistrzem Polski. Trener Legii mówi o wyzwaniu, nie skończonej pracy