Legia - Austria TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Konferencji Legia Warszawa - Austria Wiedeń STREAM LIVE ONLINE mecz Legia - Austria GDZIE OGLĄDAĆ na żywo dzisiaj 10.08 w Internecie

Legia - Austria TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Konferencji Legia Warszawa - Austria Wiedeń GDZIE OGLĄDAĆ

Legia Warszawa awansowała do trzeciej rundy eliminacji po zaciętym dwumeczu z kazachskim Ordabasy. Już w pierwszym spotkaniu wicemistrzowie Polski byli w tarapatach, bo przegrywali 2:0, ale w końcowej fazie meczu zdołali doprowadzić do remisu 2:2, choć nie brakowało kontrowersji. W rewanżu na własnym stadionie miało być łatwiej i po pierwszej połowie wszystko na to wskazywało. Legia po 45 minutach prowadziła 2:0 i uspokoiła swoich kibiców, ale w drugiej połowie straciła koncentrację, przez co najpierw zrobiło się 2:1, a w końcówce Kazachowie jeszcze raz nawiązali kontakt po trafieniu na 3:2. Na szczęście legioniści dowieźli ten wynik i zameldowali się dalej, gdzie czeka ich na papierze jeszcze trudniejszy rywal. Tym razem walka o awans rozpocznie się w Warszawie, a z zamiarem wywiezienia stąd dobrego wyniku do stolicy przyjedzie Austria Wiedeń.

Legia Warszawa - Austria Wiedeń STREAM LIVE ONLINE mecz Legia - Austria na żywo w Internecie dzisiaj 10.08

Austria Wiedeń zameldowała się w trzeciej rundzie kwalifikacji po dość wyrównanym boju z bośniacką drużyną Borac Banja Luka. W pierwszym meczu Austriacy wygrali tylko 1:0 po golu w doliczonym czasie gry, a w rewanżu w Bośni i Hercegowinie jako pierwsi stracili gola, jednak to ich podrażniło. Austria szybko odpowiedziała golem na wagę remisu, a niewiele później było już 2:1. Takim wynikiem zakończył się też cały mecz, dzięki czemu stało się jasne, że droga Legii do Ligi Konferencji Europy prowadzi przez Wiedeń. Aby świętować tam awans do 4. rundy el. LKE trzeba jednak zadbać o odpowiednią zaliczkę z Warszawy.

Mecz Legia Warszawa - Austria Wiedeń w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy odbędzie się w czwartek, 10 sierpnia, o godzinie 19:00. TRANSMISJA w TV na kanale TVP Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl. Relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!