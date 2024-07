Legia - Caernarfon RELACJA NA ŻYWO: Walijczycy nastraszyli Legię w pierwszych minutach!

Legia Warszawa - Caernarfon Town FC 0:0

Bramki:

Kartki:

Legia: Tobiasz - Augustyniak, Jędrzejczyk, Kapuadi - Wszołek, Kapustka, Goncalves, Luquinhas, Morishita - Kramer, Gual

Caernarfon: McMullan - Owen, John, Sears, Mooney, Jones - Gosset, Thomas, Mendes, Lloyd - Clarke

Legia - Caernarfon WYNIK NA ŻYWO relacja LIVE ze stadionu

Legia Warszawa wraca do europejskich pucharów po udanym występie, który zakończyła w poprzednim sezonie na 1/16 finału Ligi Konferencji. Legioniści ponownie muszą powalczyć w eliminacjach o udział w tych rozgrywkach, a ich droga rozpoczyna się w II rundzie od dwumeczu z walijskim Caernarfon Town FC. Zespół z Walii w I rundzie eliminacji okazał się lepszy od północnoirlandzkiego Crusaders FC po rzutach karnych. W pierwszym meczu u siebie Caernarfon wygrało 2:0, a na wyjeździe przegrało 1:3 i awansowało dalej dopiero po emocjonującej serii rzutów karnych. W tej rundzie Legia ma uniknąć podobnych emocji i pewnie awansować do III rundy. Spokój można sobie zapewnić już w pierwszym meczu, który zostanie rozegrany w Warszawie przy pustych trybunach. To pokłosie kary UEFA za wydarzenia z poprzedniego sezonu, ale legioniści nawet bez wsparcia kibiców są zdecydowanym faworytem przeciwko Caernarfon. Na boisku mają udowodnić to już od godziny 20:45!