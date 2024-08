Losowanie Ligi Konferencji RELACJA NA ŻYWO: Legia i Jagiellonia poznają rywali w fazie ligowej! Wyniki live

Wyniki losowania Ligi Konferencji 2024/25:

Koszyk 1: Chelsea (Anglia), FC Kopenhaga (Dania), Gent (Belgia), Fiorentina (Włochy), LASK (Austria), Betis (Hiszpania)

Koszyk 2: Istanbul Basaksehir (Turcja), Molde (Norwegia), Legia Warszawa (Polska), Heidenheim (Niemcy), Djurgarden (Szwecja), APOEL (Cypr)

Koszyk 3: Rapid Wiedeń (Austria), Omonia (Cypr), HJK (Finlandia), Vitoria Guimaraes (Portugalia), Astana (Kazachstan), Olimpija Ljubljana (Słowenia)

Koszyk 4: Cercle Brugge (Belgia), Shamrock Rovers (Irlandia), TNS (Walia), Lugano (Szwajcaria), Hearts (Szkocja), Mlada Boleslav (Czechy)

Koszyk 5: Petrocub (Mołdawia), St. Gallen (Szwajcaria), Panathinaikos (Grecja), Backa Topola (Serbia), Borac Banja Luka (Bośnia i Hercegowina), Jagiellonia Białystok (Polska)

Koszyk 6: Celje (Słowenia), Larne (Irlandia Północna), Dinamo Mińsk (Białoruś), Pafos (Cypr), Víkingur Reykjavik (Islandia), Noah (Armenia)

Na żywo Losowanie Ligi Konferencji 2024/25 Ceremonia losowania rozpocznie się już za 10 minut. Witamy w relacji na żywo z losowania fazy ligowej Ligi Konferencji 2024/25. Dziś dowiemy się, z kim zagrają Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Początek o 14:30!

Odśwież relację

Liga Konferencji UEFA w sezonie 2024/25 będzie składać się z 36 drużyn, które najpierw będą rywalizować w fazie ligowej. Wśród nich znalazły się Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. "Wojskowi" od początku rywalizowali w eliminacjach LK i po pokonaniu walijskiego Caernarfon Town, duńskiego Broendby oraz kosowskiej Drity FC awansowali po raz drugi z rzędu do tych rozgrywek. Jaga jako mistrz Polski zaczynała od eliminacji Ligi Mistrzów, w których doszła do III rundy i już wtedy zapewniła sobie co najmniej LK. Później przegrała dwumecze z norweskim Bodo/Glimt w el. LM oraz holenderskim Ajaxem w el. Ligi Europy, przez co jesienią będzie rywalizować właśnie w trzecim co do ważności europejskim pucharze. W piątkowym losowaniu 36 zespołów podzielono na 6 koszyków - Legia trafiła do drugiego, a Jagiellonia do piątego. Z każdego z nich poznają po jednym rywalu, ale nie mogą wpaść na siebie. Polskie kluby mają więc zagwarantowane co najmniej 6 meczów, po których drużyny z miejsc 1-8 awansują bezpośrednio do 1/8 finału, a te z pozycji 9-24 zagrają w dodatkowej rundzie 1/16 finału.